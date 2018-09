Houston — El iniciador de Houston Lance McCullers Jr. le ofreció un consejos, y boletos gratis para un partido de postemporada, a un niña de educación especial quien aparentemente fue regañada por otra fanática por vitorear muy alto en un juego de los Astros.

Chloe, don’t you EVER stop cheering! I would love for you to cheer us on, as LOUD as you can, during ALDS game 1 in MMP! I would be honored to leave you a ticket! @astros https://t.co/qrORuFeF9I