Gurabo. – Víctor Caratini llegó temprano al estadio Evaristo Roldán. Se uniformó con los colores de los Criollos de Caguas y se pronunció listo para entregarse a la causa de su equipo.

Caratini, uno de los cotizados jóvenes receptores de los Cachorros de Chicago, hizo su debut ayer con los Criollos en su primera participación en el béisbol invernal desde la temporada del 2013-2014, cuando lo hizo con los desaparecidos Leones de Ponce.

El receptor de 25 años compartió con sus nuevos compañero de equipo en el vestuario y se comprometió a aportar en la posición que su dirigente Luis Matos lo necesite.

“Tan pronto se acabó la temporada, cogí un par de semanas de vacaciones y rápido empecé con mi plan de entrenar. Desde un principio, la idea era entrenar para llegar ready aquí. La idea inicial era llegar el 10, pero adelanté un día. Me siento bien y contento de empezar a jugar aquí”, dijo Caratini, natural de Coamo, antes del partido de ayer ante los Gigantes de Carolina.

Caratini cerró la jornada bateando de 2-1 con dos anotadas y tres boletos gratis recibidos y los Criollos le propinaron una paliza a Carolina 19-5.

“Estoy ready para competir desde hoy. Y ayudar el equipo a ganar, que es lo más importante. Tratar de disfrutar el momento con los muchachos y tratar de ganar para salir de esta mala racha”.

Caratini indicó que, además de sus metas personales en este invierno, su intención es tratar de ayudar a que los Criollos salgan del atolladero que se encuentran. Los bicampeones nacionales y del Caribe están en la última posición con marca de 8-13.

“Vengo a jugar y ayudar al equipo. Fue lo primero que le dije a Luis Matos. Donde me necesiten, catcheando, donde sea. La cuestión es ayudar al equipo. Tratar de volver al primer lugar”.

A servir de motivador

“Vengo a tratar de motivar a los muchachos. Que se diviertan y traten de dar lo mejor. No tratar de hacer de más. Tenemos un buen equipo y todo el mundo lo sabe. Una mala racha la tiene cualquier equipo. Los buenos equipos salen de eso”, agregó.

Reclamado por los Bravos de Atlanta en la segunda ronda del sorteo del 2013, Caratini dijo desconocer si los Cachorros le impusieron algún tipo de restricción en su participación con los Criollos.

Lo que sí Caratini está seguro es que estará disponible para jugar donde los Criollos necesiten de sus servicios.

“Yo no sé si tengo restricciones. Eso lo manejó mi agente. No sé si me pusieron alguna especificación para catchear. Yo lo que sé es que me siento fresco para jugar y saludable que es lo más importante”.

“Quiero venir a hacer todo. Tener el hambre de jugar todos los días. Soy un pelotero que le gusta jugar a diario. Este año fue la primera vez que estuve como backup (Grandes Ligas). Por eso quise venir aquí para tener esa hambre por jugar todos los días y sentir ese deseo de llegar a un parque y jugar”, admitió Caratini, quien ayer abrió en la antesala.

Caratini tuvo la oportunidad de participar en 76 partidos con los Cachorros en la pasada campaña. Actuando de receptor suplente, el coameño acumuló 181 turnos. Promedió .232 con dos jonrones y 21 remolcadas.

En Triple A, (Iowa) promedió .313 con cuatro vuelacercas y 22 impulsadas. En el 2019, Caratini confía en reestablecerse en las Mayores.

“Este debe ser el año. El jugar aquí me va a ayudar a llegar listo a spring training. Demostrar lo que siempre he demostrado. Tratar de tener más turnos y más oportunidades de juego”.

Por último, Caratini se mostró complacido por la nueva tendencia de los equipos del béisbol invernal de darle mayor oportunidad al nuevo talento.

“Estoy supercontento que se le esté dando más oportunidades de juego al talento joven. Me alegro que esto haya cambiado. Hay que darle exposición al pelotero joven y a los recién drafteados porque ese es el futuro de nosotros. Así tienen más experiencia y tiempo para acoplar con los más mayores”, concluyó.