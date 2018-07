Phoenix— Yadier Molina y Yairo Muñoz sacudieron sendos bambinazos, Miles Mikolas lanzó seis sólidos innings y los Cardenales de reaccionaron tarde y vencieron el miércoles 8-4 a los Diamondbacks de Arizona. San Luis ganó dos de los tres juegos de la serie contra el líder de la División Oeste de la Liga Nacional.

We repeat: Not a single National League catcher has more home runs than @Yadimolina04... who missed a month!#VoteTheGOAT ?? pic.twitter.com/bSaY9ndX58