El boricua Yadier Molina regresó el sábado en la noche al terreno de juego cuando trabajó durante cinco entradas para los Cardenales de Springfield en su victoria 11-6 sobre los Missions de San Antonio en la filial Doble A.

El encuentro fue parte de la temporada regular entre los equipos que juegan en la Liga de Texas.

Molina, quien no jugaba desde que fue intervenido de emergencia tras ser golpeado por un batazo de foul que le provocó un hematoma traumático en el área pélvica el pasado 5 de mayo, tuvo un turno oficial en dos presentaciones a la caja de bateo y remolcó una carrera con un elevado de sacrificio.

Yadier Molina's third at-bat. Sac fly to center and RBI @Sgf_Cardinals pic.twitter.com/EeWpRxzAOC