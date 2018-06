El receptor boricua Yadier Molina fue activado para jugar ayer, martes, frente los Marlins de Miami al estar un mes fuera y bateó de 4-1 con una carrera impulsada. El partido terminó 7-4 a favor de los Marlins.

Aunque entró en la lista de lesionados el 10 de mayo, el puertorriqueño ha estado fuera desde el 5 de mayo tras lesionarse al ser golpeado en la ingle con una bola de ‘foul’ salida del bate de Kris Bryant, de los Cachorros de Chicago.

Anterior a su regreso en las Ligas Mayores, el bayamonense había regresado al terreno en las Menores con los Cardenales el sábado pasado tras estar en rehabilitación por dos días.

Molina se perdió 26 juegos al ser operado por su lesión pélvica con hematoma traumático.

En la segunda entrada, los 40,070 fanáticos presentes en el estadio Busch, en San Luis, le dieron una calurosa ovación de bienvenida que el boricua recibió con emoción.

“Estuvo bien, pero no estuve sorprendido de veras”, dijo Molina a MLB.com. “Sé que tenemos una fanaticada increíble y pues no me decepcionaron”.

Actualmente, el equipo de San Luis se coloca en tercera posición en la Liga Nacional Central con un récord de 32 victorias y 26 derrotas.