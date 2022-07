Florida. El exjugador de las Grandes Ligas Carlos Beltrán no se mostró sorprendido por la noticia de que los Blue Jays de Toronto despidieron este miércoles al dirigente boricua Charlie Montoyo, al tiempo que manifestó que está seguro de que el piloto conseguirá muy pronto trabajo de nuevo en las Mayores.

”Bueno eso es lo que pasa cuando tú diriges… es difícil ser un dirigente por 20 años en Grandes Ligas. Desafortunadamente, cuando el equipo no juega bien, o cae bajo una mala racha, es más fácil despedir a uno que despedir a un grupo de personas. Así que el dirigente siempre lleva es parte (riesgo)”, dijo el expelotero tras concluir una actividad de corte de cinta del moderno estadio de béisbol en su escuela especializada, la Carlos Beltrán Baseball Academy, que se encuentra localizada precisamente en el municipio de donde es oriundo Montoyo.

Al momento de su despido, los Blue Jays no tienen récord perdedor, pero con 46-42 están a 15.5 juegos y medio del primer lugar en la dificilísima División Este de la Liga Americana, que comandan los Yankees de Nueva York con 61-26, una de sus mejores arrancadas en una temporada en décadas.

Pero la organización de Toronto comenzó la temporada 2022 con las expectativas de ganar la división, e incluso ese objetivo parecía estar respaldado por los entendidos del béisbol en sus análisis de pretemporada.

Charlie Montoyo -a la izquierda- comenzó como dirigente de los Blue Jays para la temporada de 2019. (Enviado Especial/Tonito Zayas)

Montoyo fue anunciado como mánager de los Blue Jays previo a la temporada 2019, convirtiéndose en el cuarto puertorriqueño que dirige a ese nivel luego de Edwin Rodríguez (2010-2011), de Alex Cora, quien debutó en 2018 con los Red Sox de Boston, y de Dave Martínez, que también se estrenó esa temporada con los Nationals de Washington.

”Referente a Charlie, es uno de los mejores seres humanos que yo conozco, es humilde y de buen corazón. Quiere lo mejor para los jugadores y no tengo duda que estaba dando lo mejor de él para ser un buen dirigente. Pero para tú ser un buen dirigente, también necesitas buenos jugadores y que sean consistentes, y que salgan a ganar”, agregó.

Beltrán hubiera sido el quinto piloto puertorriqueño en Grandes Ligas y cuarto de la actualidad de no haber sido por el escándalo en que resultó involucrado en la investigación de MLB contra los Astros de Houston, en la que se descubrió que incurrieron en robo ilegal de señales con el uso de tecnología en 2017.

Beltrán estaba esa campaña con los Astros en su último año de una carrera de 20 temporadas en Grandes Ligas.

Poco después fue contratado como mánager de los Mets de Nueva York antes de la temporada 2020, pero al surgir el escándalo, la gerencia optó por disolver el contrato y Beltrán no llegó a dirigir al equipo.

No obstante, Beltrán está de vuelta en el ambiente del béisbol, aunque no dentro del terreno, como analista de los partidos televisados de los Yankees de Nueva York, una de las organizaciones para las que jugó mientras fue pelotero. Y no ha descartado en un futuro volver a aspirar a un puesto de dirigente.

”Honestamente yo sé que él (Montoyo) va a tener trabajo porque tú ya teniendo la experiencia de ser mánager de un equipo de Grandes Ligas, cuando hay una apertura… tú sabes que todos los años hay tres o cuatro equipos que hacen sus cambios (de personal) y sé que él va a tener su oportunidad nuevamente. Y de cada oportunidad que tú tienes, te da oportunidad de hacer una autoevaluación y analizar, ‘contra, puedo mejorar aquí, puedo cambiar estoy’. Sé que Charlie es una persona de mucha experiencia, que él va a estar bien”, concluyó Beltrán, descartando que la manera en que salió de Toronto, vaya a afectar su resumé.