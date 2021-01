El jugador ‘utility’ puertorriqueño Kike Hernández, quien ganó la Serie Mundial en 2020 con los Dodgers de Los Angeles y al momento se encuentra en la agencia libre, se convirtió en padre el pasado viernes, y así lo hizo constar a través de las redes sociales con unas fotos de su pequeña Penélope Isabel.

La bebé, fruto de su relación con su esposa Mariana Vicente, Miss Puerto Rico Universe 2010, nació a las 4:28 de la tarde del 15 de enero según anunció el jugador en su cuenta de Instagram.

“El día que fui seleccionado (en el draft) pensé que estaba en la cima del mundo; el día que debuté en Grandes Ligas, pensé que nada se compararía; el día que me casé sentí como si el mundo se hubiera detenido; el día que gané la Serie Mundial pensé que lo tenía todo; NADA se compara con el momento cuando conocía a mi pequeña niña!!”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram, mensaje en el que etiquetó a su esposa con la siguiente línea: @marianavicente you are my hero!!! (Eres mi heroína). Las amo y las amaré siempre!!! #Kikita #GirlDad

Hernández se encuentra en este tiempo muerto entre temporadas a la espera de un contrato luego de convertirse en agente libre tras la campaña 2020. El polifacético jugador del cuadro que también puede desempeñarse en los bosques, fue a tres Series Mundiales en sus seis temporadas con los Dodgers.