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Emilio Pagán opta por la agencia libre en las Grandes Ligas

El boricua rechazó una opción de $10 millones para extender su contrato con los Reds de Cincinnati

1 de noviembre de 2026 - 3:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pagán tuvo una marca de 5-1 con una efectividad de 3.38 y 25 salvamentos en 28 oportunidades este año. (Charlie Riedel)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El cerrador boricua de los Reds de Cincinnati Emilio Pagán rechazó el sábado una opción por $10 millones para extender su contrato en 2027 y decidió convertirse en agente libre.

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Cincinnati rechazó por su parte una opción mutua por $16 millones sobre el tercera base/bateador designado Eugenio Suárez y una alternativa recíproca por $8 millones sobre el derecho Pierce Johnson, quien recibirá una compensación de $1 millón por la rescisión del convenio. Esos peloteros también pueden convertirse en agentes libres.

Pagán tuvo una marca de 5-1 con una efectividad de 3.38 y 25 salvamentos en 28 oportunidades este año, cuando devengó un salario de $10 millones. No lanzó para los Reds entre el 5 de mayo y el 3 de julio debido a una distensión en el isquiotibial izquierdo.

El derecho de 35 años suma 90 salvamentos en 10 temporadas en las Grandes Ligas, las últimas tres con los Reds.

Suárez, de 35 años, bateó para .212 con 26 jonrones y 74 carreras impulsadas en 125 juegos con los Reds bajo un contrato de un año que garantizaba $15 millones.

El venezolano estuvo fuera de acción entre el 22 de abril y el 23 de mayo por una distensión en el oblicuo izquierdo. Ayudó a que su país ganara el Clásico Mundial de béisbol, al conectar un doble impulsor de la carrera del desempate en una victoria por 3-2 sobre Estados Unidos en la final.

Johnson, de 35 años, tuvo marca de 2-1 con efectividad de 4.65 y un salvamento en 56 apariciones como relevista. Estuvo fuera de acción entre el 26 de mayo y el 23 de junio por una inflamación del codo derecho.

Tuvo un salario base de $5.5 millones como parte de un acuerdo que garantizaba $6.5 millones y ganó $300,000 en bonificaciones por rendimiento por juegos lanzados.

Los Brewers de Milwaukee celebran su primer campeonato de Serie Mundial en su historia.Este título de la Serie Mundial llega en la 58.ª temporada de una franquicia que comenzó su historia en 1969 como los Seattle Pilots, para luego trasladarse a Milwaukee al año siguiente.Los Rays, un equipo de expansión que debutó en 1998, quedaron con un registro de 0-3 en la Serie Mundial, tras sus derrotas en 2008 y 2020.
1 / 12 | ¡Fiesta en Milwaukee! Los Brewers celebran en Tampa Bay su primer campeonato de Serie Mundial . Los Brewers de Milwaukee celebran su primer campeonato de Serie Mundial en su historia. - Chris O'Meara
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