Las cosas no están marchando bien para los Astros de Houston dentro de las líneas en estas primeras semanas de la temporada. Pero no solo en el orden estadístico.

En adición a las deficiencias ofensivas de algunos de sus jugadores claves en su alineación, los Astros siguen siendo partícipes de varios incidentes. El más reciente fue el domingo ante sus odiados rivales de división Athletics de Oakland, en el que varios de sus integrantes intercambiaron palabras, empujones y agarres.

Este penoso episodio surge en los momentos en que la animosidad entre estos dos rivales continúa creciendo luego de que el lanzador de los Athletics, Mike Fiers, denunciara el escándalo de robo de señas de los Astros en el 2017, el cual concluyó con la suspensión y posterior despido del dirigente A.J. Hinch el gerente Jeff Luhnow.

El domingo, los Athletics le infligieron la quinta derrota en línea a los Astros y completaron una barrida para despegarse en la división Oeste a cinco juegos y medio.

Pero Houston no solo ha tenido que batallar con algunos problemas en el orden ofensivo en este inicio de la campaña.

Tal como se esperaba, los Astros también han tenido que lidiar en ocasiones con la hostilidad de parte de algunos de sus rivales, que aprovechan para recordarles de alguna forma su conducta impropia en el esquema de robos de señales en el 2017.

Con récord de 6-9 previo a la acción de anoche, los villanos del béisbol parecen estar sintiendo un poco la presión que le han puesto sus rivales en este inicio de temporada.

Carlos Correa, a la derecha felicitado por José Altuve, es uno de los pocos bateadores productivos de los Astros en este inicio de temporada.

Y son algunos los que piensan que esto ha venido afectando el rendimiento de algunos de sus principales componentes y al equipo en general.

“A mí no me cabe la menor duda de que sí. Yo los he visto jugar y no veo ese juego alegre que ellos nos tienen acostumbrado. Yo lo he pensado: ‘contra, esto tiene que estar afectándole’”, analizó Edwin Rodríguez, ex dirigente nacional y manager de liga menor de los Padres de San Diego.

“Están como a la defensiva. Ellos son profesionales y todo eso, pero son humanos. Entiendo que tiene que estar afectándoles todo esto”.

Envuelto Alex Cintrón

El último capítulo se produjo el domingo en Oakland, aunque en esta ocasión ningún bateador de los Astros fue alcanzado por algún lanzamiento durante la serie.

En cambio, los lanzadores de Houston golpearon en cinco ocasiones a sus rivales incluyendo tres veces al dominicano Rafael Laureano, quien sostuvo un intercambio verbal con el coach de bateo boricua Alex Cintrón en la séptima entrada que culminó con una bronca entre los dos equipos.

“Han habido pitcheos como el de Joe Kelly (hace casi dos semanas) que son intencionales. No dudo que uno que otro pitcheo haya sido intencional”, recordó Rodríguez.

“Muchos de los pitcheos son parte del juego como lo vemos en cualquier otro equipo, pero se interpreta de esa forma. Creo que eso les ha afectado su juego”.

¿Cómo los jugadores de los Astros podrán lidiar con esta presión?, le preguntó El Nuevo Día a Rodríguez.

“Ya se sabía que este año iba a ser bien difícil para ellos aunque fuera una temporada regular entre los adversarios, la prensa y los fanáticos. En verdad yo no estoy ahí metido. Uno no sabe las personalidades, uno no saben como reaccionan. Si tienen la fortaleza mental y de carácter para mantenerse dentro de su juego”, ripostó Rodríguez.

Alex Bregman apenas promedia .219 en lo que va de temporada con Houston

“¿Qué líder tienen ellos que pueda mantenerlos en la línea? No lo sé porque no los conozco”.

Figuras como José Altuve (.182), Alex Bregman (.219) y George Springer (.182) han tenido inicios de campaña algo lentos, aunque se han mantenido productivos en el remolque carreras.

Rodríguez entiende que estos jugadores podrían estar viendo afectada su producción debido a los problemas externos.

Tomó como ejemplo a Bregman, a quien considera como el líder ideal en esa alineación.

“Su producción está baja. Y aunque no lo conozco, creo que él podría ser la persona que lleve ese mensaje a sus compañeros”, apuntó Rodríguez.

Por otro lado, los Astros promedian de forma colectiva para .236 (sexto en la liga) y es el boricua Carlos Correa el líder con .345.