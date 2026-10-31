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Josué Espada se reúne con la gerencia de los Mariners y espera una decisión sobre su futuro

Entre este domingo y el lunes, el puertorriqueño deberá conocer si será seleccionado como el nuevo mánager de Seattle

31 de octubre de 2026 - 4:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Josué Espada buscará mantenerse como dirigente en la División Oeste de la Liga Americana. (LM Otero)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El dirigente puertorriqueño Josué Espada dio un paso importante en sus aspiraciones de regresar al mando de un equipo de las Grandes Ligas, luego de permanecer tres días en Seattle como parte del proceso de entrevistas de los Mariners para llenar su vacante de dirigente, supo El Nuevo Día.

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Espada estuvo en la ciudad entre martes y jueves, periodo durante el cual sostuvo reuniones con integrantes del grupo propietario de los Mariners, el presidente de operaciones Jerry Dipoto y el gerente general Justin Hollander, entre otros directivos.

El boricua se encuentra ahora a la espera de una determinación de los Mariners, que podría producirse entre el domingo y el lunes.

Espada estuvo al frente de los Astros durante tres temporadas, de 2024 a 2026. Llevó en dos ocasiones al equipo a los playoffs, pero perdió sus cuatro compromisos.

Su contrato no fue renovado al concluir la pasada campaña.

De acuerdo con MLB.com, Espada figura junto a Jason Kanzler, director de desarrollo de jugadores de los Cubs de Chicago, entre los dos finalistas para ocupar el puesto.

Ambos completaron varias rondas de entrevistas.

Espada, de 51 años, cuenta con tres temporadas al frente de Houston, además de seis años como coach de banco de los Astros, con quienes conquistó la Serie Mundial de 2022.

Los Mariners buscan un sustituto para Dan Wilson, quien no continuó al mando luego de que Seattle concluyera la temporada 2026 con marca de 76-86.

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Josué EspadaMariners de SeattleAstros de HoustonGrandes Ligas
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