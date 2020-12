La Federación de Béisbol Aficionado de Puerto Rico (Fbapr) tiene cifrada sus esperanzas en la llegada de la vacuna contra el coronavirus a la isla en los próximos días para poder celebrar su torneo con todos sus equipos y con la presencia de público en las gradas.

“Si se comienza la vacunación en diciembre y en enero y parte de febrero, yo creo que ya para el mes de abril nosotros debemos estar corriendo bien. Pero hay que ver cómo corre eso”, expresó José Quiles, presidente de la Fbapr, quien entiende que ese torneo sería más corto de lo acostumbrado, parecido al que se hizo luego del paso del huracán María.

El torneo de la Doble A, que generalmente comienza en febrero, está pautado para comenzar el 11 de abril. “Pero todo esto va a depender de cómo ocurra la vacunación masiva en Puerto Rico”, reiteró el líder federativo.

Quiles -que es médico de profesión- precisó que su consejo para todos los apoderados será el que se pongan la vacuna y que “todo el mundo se vacune”. “Mientras más personas estén vacunadas más rápido vamos a salir del problema”.

El Departamento de Salud informó que la vacunación contra el COVID-19 en la isla podría comenzar a mediados del mes de diciembre. La vacuna que llegaría al país es la producida por la farmacéutica Pfizer y BioNTech, que mañana podría recibir la autorización de Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para su administración en Estados Unidos y Puerto Rico.

En el análisis realizado por la FDA que fue dado a conocer el martes, se señala que el fármaco, del que se necesitarán dos dosis, es “fuertemente” protector contra el SARS-CoV-2, el virus causante del COVID-19.

Por su parte, Pfizer y su socio alemán habían indicado previamente que un estudio que estaba en curso demostró que las vacunas son 95% efectivas para prevenir el COVID-19 de leve a grave. Asimismo, informaron que algunos receptores experimentan reacciones similares a la gripe - como fiebre, fatiga o dolores musculares- particularmente después de la segunda dosis requerida.

Quiles insistió en la necesidad de que se permita la entrada de público para llevar a cabo el torneo de este año. La competencia de este año, que comenzó el 16 de febrero, fue cancelada tras el largo cierre forzoso decretado por el gobierno.

“Nuestro torneo sin público no puede correr. El grueso de los ingresos de los equipos depende de la cantina y de las taquillas. Si eso no existe, lamentablemente no se puede correr”, apuntó.