Los Cangrejeros presentan su plantilla para la nueva temporada de la liga invernal

Los campeones Cangrejeros de Santurce dieron a conocer este viernes parte de su plantilla y el calendario de incorporaciones de jugadores para la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), en la que buscarán revalidar el título bajo la dirección de Omar López.

La novena santurcina comenzará su calendario local el miércoles, 4 de noviembre, cuando reciba a los Leones de Ponce en el Estadio Hiram Bithorn.

Durante una conferencia de prensa celebrada en Arena Medalla, la organización presentó sus planes deportivos y las actividades que acompañarán el inicio de la campaña, entre ellas la entrega de las sortijas de campeonato y varios reconocimientos a figuras del deporte, la cultura y el entretenimiento.

“Regresamos al Hiram Bithorn como campeones, con la alegría de lo vivido y la responsabilidad de defender nuestro campeonato número 17. Quienes estuvieron con nosotros saben lo que significó: cada juego, cada momento de incertidumbre y esa emoción de ver a nuestra gente celebrar junta. Ese recuerdo nos acompaña, pero ahora comienza un nuevo reto. Tenemos que volver a ganarnos cada victoria en el terreno”, expresó Carlos Iguina Oharriz, presidente de los Cangrejeros.

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Refuerzos y jugadores pendientes de incorporarse

Santurce contará con una combinación de jugadores nativos e importados para intentar conquistar su segundo campeonato consecutivo.

Entre los lanzadores anunciados figuran Bryan Escanio, David Lebrón, Francisco Mateo, Miguel Mejía y Dereck Rodríguez, además de los importados Andrew Baker, Jack Hartman, Rafael Sánchez, Josh Trentadue y Carlos Espinosa.

El veterano Daryl Thompson ya se integró a la novena y formará parte del cuerpo de lanzadores que estará bajo la supervisión de José “Cheo” Rosado.

1 / 32 | En imágenes: la celebración de los Cangrejeros como nuevos monarcas del béisbol puertorriqueño. Los Cangrejeros de Santurce celebran en el Hiram Bithorn. - Ramón “Tonito” Zayas 1 / 32 En imágenes: la celebración de los Cangrejeros como nuevos monarcas del béisbol puertorriqueño Los Cangrejeros de Santurce celebran en el Hiram Bithorn. Ramón “Tonito” Zayas Compartir

En la receptoría, Santurce contará con Juan Centeno y Brian Navarreto, este último ya incorporado al equipo.

Para el cuadro interior aparecen Juan Cruz y los importados Shed Long Jr. y Jackson Ross, mientras que el grupo de jardineros incluye a Jeremy Arocho, Johneshwy Fargas, Anthony García y Brian Rey.

La organización también espera la llegada del importado Yohandy Morales durante diciembre.

Por otro lado, Jack López, Andrew Velázquez y Henry Ramos tienen previsto reportarse el 1 de noviembre, apenas tres días antes del primer partido local.

Nicolás Pérez también figura entre los jugadores que se incorporarán próximamente, mientras que las llegadas de Christian Vázquez y Joshua Palacios permanecen pendientes.

La integración de López y Velázquez fortalecería las alternativas del cuadro interior, mientras que Ramos aportaría experiencia a los jardines.

Los Cangrejeros volverán a contar con Omar López como dirigente, acompañado por Luis Matos en calidad de coach de banco y Hecmart Nieves como dirigente asociado y encargado de control de calidad.

El cuerpo técnico también estará integrado por Petie Montero, coach de bateo; José “Cheo” Rosado, coach de lanzadores; Andy González, coach de tercera base; y Kevin Torres, coach de primera base.

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Yovan González trabajará con los relevistas en el bullpen y Lester García ejercerá como coach asistente.

El personal deportivo se completa con Michael Feliciano, preparador atlético principal, y Gaby Fuentes, responsable del área de fuerza y acondicionamiento físico.

Crece el respaldo de los fanáticos

La defensa del campeonato llegará acompañada de un aumento en la venta de abonos y del respaldo de la fanaticada.

Según informó la organización, los Cangrejeros cuentan con 1,260 abonados para la nueva temporada, una cifra considerablemente superior a los 67 que registraban hace cinco años.

Durante la campaña 2025-2026, Santurce acumuló una asistencia de 167,514 espectadores, de los cuales 95,625 acudieron a partidos de la temporada regular y 71,889 a encuentros de postemporada.

El equipo también reportó un crecimiento en sus plataformas digitales, con 24.3 millones de visualizaciones en Instagram y 5.6 millones en Facebook durante la pasada campaña.

“Nuestra franquicia representa tradición, cultura, orgullo y sentido de pertenencia. Llevar el nombre de Santurce en el pecho significa responderle a una comunidad que reconoce en este equipo parte de su identidad, dentro y fuera de Puerto Rico”, añadió Iguina Oharriz.