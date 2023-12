Los Red Sox de Boston agregaron a Lucas Giolito a su rotación el viernes, acordando un contrato de dos años y $38.5 millones con el derecho.

Giolito, de 29 años, puede optar por salirse del acuerdo después de la temporada 2024, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con el acuerdo. Si opta por no participar, el contrato valdría 19 millones de dólares.

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado y estaba sujeto a un examen físico.

Giolito tuvo una dura temporada 2024 al registrar un récord de 8-15 con una efectividad de 4.88 para los White Sox de Chicago, los Angels de Los Ángeles y los Guardians de Cleveland.

El nativo del sur de California permitió 41 jonrones, segundo en las Mayores y tres menos que Lance Lynn. Giolito empató en el liderato de las Grandes Ligas con 33 aperturas. Mezclando rectas, sliders y cambios con curvas ocasionales, ponchó a 204 en 184 1/3 entradas y dio 73 boletos, su mayor cantidad en 2018. Obtuvo 81 de sus ponches con rectas, 65 con cambios y 56 con sliders.

Seleccionado por Washington en la ronda número 16 en el draft amateur de 2012, Giolito debutó con los Nationals en junio de 2016 y fue adquirido por los White Sox en diciembre con el derecho Dane Dunning por el jardinero Adam Eaton. Fue un All-Star en 2019, cuando tuvo marca de 14-9 con efectividad de 3.41 y empató en el liderato de las Grandes Ligas en juegos completos con tres y blanqueadas con dos.

Giolito tuvo marca de 59-52 con efectividad de 4.20 en 162 aperturas con los White Sox, quienes lo canjearon a los Angels el 26 de julio con el derecho Reynaldo López por el zurdo de ligas menores Ky Bush y el receptor Edgar Quero. Después de tener marca de 1-5 con efectividad de 6.89 en seis aperturas para Los Ángeles, Giolito fue reclamado por Cleveland y tuvo marca de 1-4 con efectividad de 7.04 en seis aperturas para los Guardianes.

Tiene un récord de 61-62 con efectividad de 4.43 en 178 aperturas en su carrera y dos apariciones como relevist