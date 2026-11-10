Muere Bob Boone, leyenda de los Phillies y campeón de la Serie Mundial de 1980

Filadelfia - Bob Boone, receptor del primer equipo de los Phillies de Filadelfia que conquistó la Serie Mundial en 1980 y ganador de siete Guantes de Oro, falleció a los 78 años.

Su hijo Bret confirmó la noticia el martes en las redes sociales, sin revelar la causa de muerte.

“Era un hombre de gran integridad. Fue un gran papá, esposo y patriarca. Fue un privilegio llamarlo mi papá. El béisbol perdió hoy a un grande”, escribió.

Boone disputó 19 temporadas en las Grandes Ligas: 10 con Filadelfia, siete con los Angels de California y dos con los Royals de Kansas City. También dirigió a los Royals y a los Reds de Cincinnati.

Fue pieza clave del campeonato de los Phillies en 1980, cuando bateó para .412 en la Serie Mundial contra Kansas City. Además, protagonizó una de las jugadas más recordadas de aquella final, cuando un elevado de foul rebotó en su guante y terminó en el de Pete Rose para completar un out.

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Seleccionado a tres Juegos de Estrellas, Boone disputó 2,225 partidos como receptor y ganó su último Guante de Oro en 1989, a los 41 años.

Su legado también quedó marcado por una histórica tradición familiar. Su padre, Ray Boone, jugó 13 temporadas en las Mayores, mientras que sus hijos Bret y Aaron también desarrollaron extensas carreras. Aaron es actualmente dirigente de los Yankees de Nueva York.

Los Boone se convirtieron en la primera familia de tres generaciones en jugar en las Grandes Ligas.

Tras retirarse, Bob Boone acumuló marca de 371-444 como dirigente entre Kansas City y Cincinnati. En 2005 ingresó al Salón de la Fama de los Phillies y se incorporó a la directiva de los Nationals de Washington, organización con la que celebró el campeonato de la Serie Mundial de 2019.