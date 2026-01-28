Puerto Rico será sede de la Copa Mundial de Baseball5 2026

Puerto Rico será sede de la Copa Mundial de Baseball5, que se celebrará del 9 al 13 de diciembre de 2026 en San Juan, un evento que refuerza el rápido ascenso de la isla como uno de los principales centros de desarrollo de esta disciplina urbana.

Será la primera vez que Puerto Rico albergue una Copa Mundial de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC, por sus siglas en inglés), luego de haber organizado la Copa Internacional de la IBAF en 1989, lo que marca un nuevo hito para el deporte local y representa un momento histórico para la afición boricua.

El presidente de la WBSC, Riccardo Fraccari, elogió el compromiso y la visión de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR), destacando el impacto que ha tenido el programa de desarrollo del Baseball5 en la isla.

“Estamos encantados de llevar la tercera Copa Mundial de Baseball5 a Puerto Rico”, expresó el presidente Fraccari.

“Es un año importante para esta disciplina sumamente emocionante y exitosa, que hará su debut olímpico en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar más adelante este año. El desarrollo del Baseball5 en Puerto Rico parece imparable y el ejemplo de la FBPR puede inspirar a otras federaciones tanto en la región como a nivel mundial”, agregó.

“Es un logro histórico para la isla y para el desarrollo del Baseball5 en el área”, expresó -por su parte- el presidente de la FBPR, José Quiles, tras una visita a la sede de la WBSC en Lausana, Suiza.

Puerto Rico sustituye a Italia como sede del torneo y ha mostrado avances significativos desde que lanzó su primer Programa de Desarrollo de Baseball5 en agosto de 2023. Bajo el liderato del instructor continental de la WBSC, Pablo Leone, se implementó una iniciativa nacional que logró la certificación de 867 maestros, integrando el Baseball5 al sistema escolar en el país.

Como parte de ese impulso, la FBPR estableció en junio de 2024 los Campeonatos Escolares de Baseball5, con categorías de 11 a 14 años y de 15 a 18 años, fortaleciendo la base de desarrollo juvenil del deporte.

En el plano competitivo, Puerto Rico —actualmente clasificado número 30 del mundo— debutó internacionalmente en el II Campeonato Mundial Juvenil de Baseball5 de la WBSC, celebrado en septiembre de 2025 en México, donde finalizó en la undécima posición. La selección boricua aseguró su participación en el Mundial de 2026 en calidad de anfitriona, convirtiéndose en el sexto equipo clasificado.

Hasta el momento, también han asegurado su pase Francia (3), España (13) y Türkiye (10) mediante el Campeonato Europeo de Baseball5 de noviembre de 2025, mientras que Túnez (5) y Sudáfrica (14) clasificaron a través del Campeonato Africano, disputado ese mismo mes.

Los otros 10 boletos al Mundial se definirán mediante las siguientes cuotas continentales: Américas (4), Asia (3), Oceanía (1), sede previa del Mundial si no clasifica (1) y un comodín otorgado por la WBSC (1).