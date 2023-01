Boston — Los Red Sox de Boston acordaron un contrato de un año con el dos veces All-Star Rafael Devers, evitando el arbitraje salarial.

El acuerdo es por $17.5 millones, según una persona con conocimiento del acuerdo que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo no reveló los términos del contrato.

El tercera base de 26 años, que ganó $11.2 millones la temporada pasada, estará en las filas de Boston durante al menos una temporada en su último año de elegibilidad para el arbitraje antes de que pueda llegar a la agencia libre.

Boston mantendrá a uno de sus mejores jugadores de la temporada pasada en casa después de que el campocorto estrella Xander Bogaerts, el toletero J.D. Martínez y el lanzador Nathan Eovaldi partieran en la agencia libre.

La mayor firma de los Red Sox en esta temporada baja ha sido firmar a la estrella japonesa Masataka Yoshida con un contrato de cinco años y $ 90 millones.

Quedan seis jugadores de los Red Sox sin firmar elegibles para arbitraje: Christian Arroyo, Ryan Brasier, Reese McGuire, Nick Pivetta, Josh Taylor y Alex Verdugo.

Devers fue el tercera base titular de la Liga Americana en los Juegos de Estrellas de 2021 y 2022. En 141 juegos la temporada pasada, bateó .295 con 42 dobles, 27 jonrones y 88 carreras impulsadas.

Los Red Sox están tratando de recuperarse de una temporada 2022 difícil en la que cayeron en picado a un 78-84 y terminaron en el último lugar en la División Este de la Liga Americana un año después de ganar 92 juegos, ganar un puesto de comodín en la postemporada y llegar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.