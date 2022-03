El director de operaciones de los Cangrejeros de Santurce en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), Lino Rivera, se mostró esperanzado que pronto se pueda llegar a una solución entre el equipo y el organismo luego de que decidieran pedir la destitución del propieario del club, Thomas “Tom” Axon.

La liga apercibió a la franquicia de que tiene hasta el viernes para remover a Axon como dueño y accionista, so pena de sanciones.

Rivera, un exitoso dirigente en las ligas caribeñas de béisbol invernal, incluyendo en Puerto Rico, se está estrenando en las lides gerenciales, con el equipo de trabajo de Axon. Y ante la controversia suscitada por declaraciones del empresario durante la conferencia de prensa del pasado jueves, cuando se presentó oficialmente a Alex Cintrón como nuevo dirigente de Santurce, Lino espera que se pueda llegar a una solución, según expresó en declaraciones escritas enviadas a la prensa.

“Estoy seguro que todo se solucionará por el bien de todos los que queremos que la Liga de Béisbol invernal de Puerto Rico alcance el nivel que merece”, expresó Rivera de entrada.

PUBLICIDAD

Antes, durante y después de la conferencia, Axon hizo declaraciones fuertes contra el Municipio de San Juan porque alega que las condiciones del Estadio Hiram Bithorn son inadecuadas. De hecho, dijo que el parque es una vergüenza para los jugadores y la fanaticada.

“Nadie es perfecto y de los errores se aprende; todos los que hemos compartido con Tom reconocemos que es intenso y con un carácter difícil. Eso lo hace un empresario exitoso. Yo he tenido mis diferencias con él, pues he tratado de hacerle entender que nuestra cultura es diferente a la de él, que somos únicos”.

De hecho, en un aparte con El Nuevo Día el jueves posterior a la presentación de Cintrón, Rivera admitió que algunos de sus encontronazos con Axon desde que lo contrató como director de operaciones, han sido porque desea hacer las cosas a su modo y a su ritmo de tiempo. Y Rivera dijo que tuvo que enfrentarlo.

“Ahora bien; este señor quiere aportar al deporte y a mí me consta”, prosiguió Rivera en sus declaraciones escritas. “Nadie quiere perder más de medio millón (de dólares) y seguir en esto. Nadie se ha quedado. Los Cangrejeros han sido inconsistentes en los últimos 15 años, con cambios de ciudad, receso de años y otras cosas que no vienen al caso. No apoyo sus expresiones en su totalidad, y eso lo hablé con él y reconoció que se equivocó”.

Rivera también estableció que el lunes tenía programada una reunión con Axon, y que había acordado con el copropietario de los Cangrejeros, el intérprete urbano Daddy Yankee, algunos pasos a seguir. Sin embargo, Rivera lamentó que la LBPRC no le dio la oportunidad de tomar acción a favor de salvar la situación.

PUBLICIDAD

“Ellos (la LBPRC) tienen argumentos muy válidos y muy respetables, pero yo como estratega pensé que podía ganar este partido. Sigo pensándolo y todos me ayudarán a ganarlo por el bien del deporte, la juventud de mi Puerto Rico querido. Amén”, concluyó Rivera su escrito.