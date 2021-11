Cleveland. Los Indians de Cleveland tomaron la opción de extensión de contrato de $12 millones del dominicano José Ramírez para 2022 el viernes luego de otra temporada de calibre Jugador Más Valioso del tercera base All-Star, al tiempo que rechazaron la opción del receptor puertorriqueño Roberto “Bebo” Pérez.

La opción de Pérez era de $7 millones.

Pérez, de 32 años, se vio afectado de nuevo por lesiones esta temporada. El boricua bateó para .149 en 44 juegos en su octava campaña con Cleveland. Ganó Guantes de Oro en 2019 y 2020.

Ramírez fue uno de los escasos elementos fuertes de la ofensiva inconsistente del equipo. El pelotero de 29 años bateó para .266 con 36 cuadrangulares, 103 carreras impulsadas y 27 robos de base en el último año de un contrato de 26 millones de dólares por cuatro temporadas que favoreció al equipo.

Los Indios, que a partir de la próxima campaña se llamarán Guardians, también firmaron a Chris Valaika como su coach de bateo.

PUBLICIDAD

Valaika era un asistente de entrenador de bateo la temporada pasada con los Cubs de Chicago, trabajando con los novatos Patrick Wisdom y Frank Schwindel.

Es posible que los Indians, que este mes harán la transición oficial a Guardians, busquen firmar un contrato a largo plazo con Ramírez este invierno.

“En verdad me gustaría quedarme”, declaró Ramirez después de que Cleveland terminó con récord de 80-82 en la primera temporada del equipo con marca perdedora desde 2012. “Pero no hay prisa. Realmente me gustaría permanecer aquí por el resto de mi carrera. Pero debemos esperar a ver qué sucede. Me encantaría ver lo que ellos ofrecen”.

Ramírez y Pérez fueron los únicos jugadores de posición restantes del equipo de Cleveland que se llevaron el banderín de la Liga Americana en 2016 para luego caer en la Serie Mundial en siete juegos.