El puertorriqueño Abner “Pin” Cotto fue noqueado anoche en el tercer asalto por el excampeón mundial Jorge Linares en pelea estelar de la cartelera presentada anoche por Golden Boy Promotions en Indio, California.

La cartelera fue transmida por Facebook Live. Cotto, de 31 años vio su récord caer a 23-4 con 12 nocauts, mientras que Linares, un ex triple campeón mundial, mejoró a 45-4 con 28 nocauts.

El puertorriqueño fue derribado en dos ocasiones antes de que su esquina tirara la toalla en el tercer asalto. La primera caída fue con 40 segundos por pelear en el segundo asalto, resultado de un derechazo de Linares que golpeó la quijada del puertorriqueño. Luego, a inicios del tercer asalto, un golpe similar volvió a tumbar al boricua.

Linares no aflojó su paso, y volvió a arrinconar al boricua con una combinación de golpes. Cotto cayó al tapiz y no pudo recuperar su balance, lo que puso fin a la pelea.

“Vine bien preparado, pero tenía una derecha dura que no estaba esperando”, expresó Cotto, según publicó ESPN. “Soy joven y no acabo de pelear con cualquiera. Es un campeón de tres divisiones. Me sentaré con mi equipo y veré qué es lo próximo”, abundó el boxeador, quien es parte de Promociones Miguel Cotto.