El boxeador puertorriqueño Alberto “El Explosivo” Machado aseguró sentirse satisfecho con el trabajo realizado en el campamento que hizo en el gimnasio Wild Card Boxing, del renombrado entrenador Freddie Roach.

Machado, quien tiene foja invicta de 21-0, con 17 victorias por nocaut, se medirá este próximo sábado ante el peleador de ascendencia mexicana Andrew “El Chango” Cancio (19-4-2, 14 KO’s) por la faja superpluma (130 libras) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que posee el boricua. Será la tercera defensa de Machado tras obtener esta faja en octubre de 2017. La pelea se escenificará en el Fantasy Spring Resort Casino, en California, y se transmitirá en vivo a través de la plataforma digital DAZN.

“Estoy muy complacido. Allí (en el Wild Card) tengo todo lo que necesito. El entrenamiento ha sido muy bueno. Además, mi inglés ha mejorado”, dijo Machado en una entrevista telefónica con El Nuevo Día luego de una conferencia de prensa para promocionar la cartelera.

Para esta pelea, el boricua se acuarteló en el gimnasio ubicado en Los Ángeles desde finales de diciembre. Lleva un total de seis semanas allí.

Machado comenzó a entrenar con Roach en junio de 2017, para su reyerta ante el mexicano Carlos Morales para unificar los títulos NABO y NABA de las 130 libras. En esa pelea, el boricua venció a Morales por decisión unánime.

Según indicó el manejador del atleta, Juan de León, Machado y Roach han desarrollado una buena química desde ese entonces.

“La química entre ellos dos ha sido súper. Alberto se esmera en los entrenamientos. Le hace preguntas a Freddie y sigue sus estrategias”, compartió De León.

Al hablar de su contrincante, el atleta indicó que es un peleador agresivo, pero aun así entiende que puede ganarle por la vía rápida. Sin embargo, si la pelea dura los 12 asaltos, también está preparado para irse a la distancia.

“Es un peleador duro, típico estilo mexicano. Es perseverante, con un estilo agresivo, y sé que tengo que cuidarme de eso y estoy listo para contrarrestarlo”, apuntó.

“Pero ese estilo a mí me gusta. Me gusta porque eso me da el espacio para yo poder colocar mis manos”, agregó.

Al preguntársele cómo lo sintió en la conferencia de prensa, expresó que se comportó “como todo un caballero”.

En cuanto al peso, el atleta dijo que está a solo tres libras por encima de las 130. Añadió que no vislumbra tener problemas en hacer el peso el viernes, durante el pesaje final.

“Me siento cómodo. Estoy haciendo bien el peso y me estoy cuidando para llegar el sábado en las mejores condiciones y con la mejor energía posible”, declaró el púgil natural del residencial Jardines de Monte Hatillo, de San Juan.