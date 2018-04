El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez anunció hoy, martes, su retiro de la revancha contra Gennady Golovkin el próximo 5 de mayo.

Los positivos a clenbuterol que arrojó Álvarez - que según se alegó fueron productos de una ingestión de carne contaminada en México- causó la cancelación, según detalló la promotora Golden Boy Promotions en conferencia de prensa en Los Ángeles.

La pelea estaba pautada para celebrarse en Las Vegas.

Álvarez tiene una vista señalada para la próxima semana con la Comisión Atlética de Nevada, que lo suspendió temporalmente, para explicar las razones de sus resultados adversos. El fuerte pegador mexicano tuvo resultados adversos en pruebas de control de dopaje que le realizaron el 17 y 20 de febrero.

Golden Boy confía poder tener a Álvarez de regreso en el cuadrilátero en o antes del mes de septiembre.

“Respeto a mi deporte, me respeto a mí, y quiero decir que lo más importante es aclarar la situación. Me he hecho más de 90 exámenes y todos han salido negativos”, dijo Álvarez. “Me pesa mucho que por mal manejo de la información se vea manchado mi nombre.... tendré que tomar precauciones para mi futuro. Soy un peleador limpio. Estoy tranquilo y con la frente en alto. Acataré todo lo que diga la Comisión de Nevada”, enfatizó.

El kazajo Golovkin expresó públicamente sus deudas de que la carne contaminada haya provocado el resultado positivo de su rival.

“¿Otra vez con la carne mexicana? Vamos”, dijo Golovkin el mes pasado. Ya les dije, no es la carne mexicana. Es el Canelo. Es su equipo, su promotora. Canelo está haciendo trampa. Utilizan estas sustancias y todo el mundo intenta pretender que no es el caso”.

El primer combate fue memorable. Intercambiaron fuertes golpes durante 12 asaltos y ambos creyeron que ganarían. La tarjeta de uno de los jueces, sin embargo, fue muy extraña.

Un conteo de 118-110 a favor de Álvarez por parte de la jueza Adalaide Byrd, quien vio a Golovkin ganar tan solo dos rounds. Otra de las tarjetas fue a favor del kazajo por 115-113, mientras que la tercera fue 114-114. The Associated Press contabilizó 114-114.

Un combate tan disputado ameritaba una revancha. Y la pelea el 5 de mayo había causado gran expectativa.

Ahora deberá esperar.

En tanto, los promotores de Golovkin buscarán un nuevo rival para su peleador, quien es dueño de los cetros de la AMB, CMB, FIB y OMB.