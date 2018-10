Este sábado, los invictos púgiles boricuas Joseph Adorno y Kevin Cruz tendrán un combate que podría definir el rumbo de sus respectivas carreras.

Se enfrentarán en una de las peleas de fondo del cartel estelarizado por el combate titular entre el campeón mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Ryota Murata, y Rob Brant, y que tomará vida en el Park Theater del Park MGM en Las Vegas. Nevada.

Adorno, de 19 años, llegará al pleito a seis asaltos y pactado en las 132 libras +1, con foja de 9-0 y 9 KO’s. Cruz, por su parte, lo hará con récord de 8-0, 5 KO’s.

Para Adorno, residente en Pennsylvania, pero forjado en el Residencial Manuel A. Pérez, el combate contra Cruz, un riopedrense de 27 años que reside en Iowa, es uno más en su carrera.

“Me siento bien emocionado, ansioso porque suene la campana. Muchos dicen (de esta pelea contra Cruz) que será un examen para mí... la prueba de fuego. Él es un peleador invicto, al igual que yo”, indicó ayer Adorno a El Nuevo Día vía telefónica desde Las Vegas.

“Yo digo que todas las peleas son fuertes. No porque el oponente sea invicto será la pelea más fuerte, más dura de mi carrera. Porque pueden haber peleadores que no son invictos, pero que son mejores peleadores que los que tienen el récord invicto”, continuó. “Lo veo como un día normal de trabajo y como una pelea más. Tengo que salir a hacer lo que sé hacer”.

Adorno, quien no ha peleado más de tres asaltos hasta la fecha ya que cuenta con siete nocauts en el primer asalto, uno en el segundo y uno en el tercero, señaló que nunca ha visto pelear a Cruz y agregó que lo que conoce de él son datos básicos.

“No lo conozco. Sé que es un zurdo incómodo. Sé que tiene cinco nocauts en sus ocho peleas, así que tiene poder en las manos”, resumió Adorno sobre el conocimiento de su rival.

“Entrenamos fuerte para esta pelea. No solamente tenemos un plan A, sino que también tenemos un plan B. Si no nos sale el primero tenemos un plan B y un plan C. Estoy ansioso porque toque la campana para demostrar quién soy”, prosiguió.

Sin distraerse

Adorno indicó que desde que se supo que su rival sería Cruz ha estado recibiendo mensajes en sus redes sociales de los seguidores del riopedrense buscando sacarlo de concentración. “Todo el mundo dice que será una pelea interesante. Los fanáticos de Kevin Cruz se pasan comentando en mis fotos de que él va a ganarme. Nada de eso me llega a la mente. Yo lo que hago es reírme y les doy las gracias por apoyarme y así ellos son los que se enfogonan en vez de yo enfogonarme”, explicó.

Adorno señaló que de todo salir como tiene proyectado, espera que Top Rank, su compañía promotora, le traiga mayores retos para el 2019.

“Solamente tengo 19 años. Estamos cogiendo las cosas paso a paso y como Top Rank nos vaya llevando. Cada pelea es más y más dura y creo que para el 2019 cosas grandes vendrán”, dijo. “Creo que después de esta pelea nos sentaremos a hablar a ver si suboa ocho asaltos. Hay que sentarnos a hablar y ver qué tiene el futuro para mí”.