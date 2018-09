Nueva York— Shawn Porter derrotó el sábado por la noche a Danny García en una decisión unánime por puntos y se alzó con el título vacante del Consejo Mundial de Boxeo.

El puntaje del juez Don Ackerman fue de 116-112 en favor de Porter, mientras que los puntajes de Julie Lederman y Eric Marlinski fueron de 115-113 cada quien. Porter tuvo el título wélter de la Federación Internacional de Boxeo de diciembre del 2013 a agosto del 2014.

García cayó a 34-2.

Antes de la conferencia de prensa del jueves por la tarde, Porter había dicho que él planeaba moverse en el cuadrilátero para hacer que García se abriera, aunque reconoció que tenía que tener cuidado de no terminar contra las cuerdas y no permitir que García se le acercara y tratara de agarrarlo.

Él resultó ser profético, porque casi desde el inicio, el plan de ataque de García era neutralizar el movimiento de Porter acercándose y tratando de agarrarlo. Y ambos prácticamente parecieron peleadores de lucha libre durante la mayor parte de los primeros seis asaltos.

La pelea recién comenzó a fluir a partir el séptimo. El asalto comenzó con el árbitro Steve Willis pidiendo un receso luego que Porter y García se dieron un cabezazo a los 29 segundos, luego ambos intercambiaron golpes durante los 2:31 minutos restantes.

Porter, el atacante, y García, el contraatacante, libraron una pelea agresiva. Y así continuaron durante el resto de la pelea, aunque García comenzó a acercarse y tratar de agarrar a Porter en el décimo asalto.

