Barranquilla, Colombia - Luis Rodríguez aseguró una medalla de bronce en los 75 kilogramos en Barranquilla 2018 luego de una buena demostración de ajustes sobre la marcha sobre el zurdo Tyler Christopher, de Bermudas.

Los jueces le dieron a Rodríguez una victoria por decisión unánime (5-0) que fue aplaudida los una centena de boricuas que se dieron cita al combate celebrado en un club deportivo en el centro de la ciudad, el mismo en que esta noche pelea el exolímpico boricua Jeyvier Cintrón.

“El primer asalto fue incómodo y habíamos trabajado para cambiarnos a la zurda y derecha, y decidí cambiar a la zurda y me fue mejor”, dijo Rodríguez.

“Cuando me senté en la banca le pregunté a la esquina qué hacía y me contestaron que hiciera lo que me hacía sentir más cómodo y seguí de zurda”, agregó.

Rodríguez lastimó a Christopher en el tercer y final asalto. La árbitro le dio largas miradas al de Bermudas, pero nunca le tomó un conteo.

El peso mediano se enfrentará pasado mañana a Lester Martínez, de Guatemala, por el pase a la final de la división.

Fue la sexta medalla asegurada para Puerto Rico, incluyendo dos féminas que tomaron bye en la primera ronda y, con eso, tienen una medalla en el bolsillo.

“Lo que queremos es cambiar la medalla de color. Estamos ahí. Estamos demostrando que este grupito tiene calidad”, dijo el presidente de la Federación Puertorriqueña de Boxeo, José "Chick" Ortiz.

En la jornada de este viernes, Omar Rosario sufrió una decisión dividida (4-1) que fue criticada por el público boricua y la esquina de Rosario.

La derrota fue ante el cubano Andy Cruz en cuartos de final del peso welter.

“Siento que los primeros dos rounds fueron míos. Siento que hice lo suficiente para ganar. Pensaba que tenía la victoria, que me la llevaba para Puerto Rio, pero los jueces –pienso- que se dejaron llevar más por su historia porque es campeón mundial”, dijo Rosario.

Mañana sábado, Yankiel Rivera busca el pase a la final con una pelea ante el dominicano Rodrigo Marte.

“Lo que tiene que hacer Yankiel es lo que etá acostumbrado sha hacer, y por la condición que tiene no debe tener problemas. El dominicano es un rival que le gusta trabajar cerca, presionar un poco. Está hecho al medida para él”, dijo el entrenador de Puerto Rico Carlos "Cholo" Espada.