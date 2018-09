Oxnard- El ex campeón mundial de peso welter, Víctor Ortiz, enfrenta cargos por violar a una mujer en una casa en marzo pasado.

La Policía en Oxnard dijo que Ortiz, de 31 años, se entregó a la comisaría del condado de Ventura el martes. Agregó que un fiscal de distrito le sometió cargos después de una investigación de meses, y Ortiz se rindió después de una orden de arresto en su contra.

El portal de la comisaría informó que Ortiz pagó una fianza de $100,000 y fue liberado. Enfrenta cargos por violación y actos lascivos. Comparecerá ante la corte el 10 de octubre.

No se pudo determinar si tiene un abogado.

Ortiz tuvo el campeonato de la Comisión Mundial de Boxeo en el 2011 antes de perder la faja contra Floyd Mayweather Jr.

Acumuló marca de 32-6-3 con 25 nocauts y tenía en agenda enfrentar a John Molina el sábado en un combate de en Ontario, Canadá.

Ortiz ha actuado en películas como "The Expendables 3" y en series de la televisión como"Ray Donovan." Compitió en "Dancing with the Stars" en el 2013.

Se desconocen más detalles sobre la acusación.