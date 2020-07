El boxeador boricua José “Sniper” Pedraza se siente preparado para su combate de este jueves en la noche ante el trinitense Mikkel LesPierre en la llamada “burbuja” de Top Rank, en el hotel MGM Grand de Las Vegas.

La reyerta, pactada a un máximo de 10 asaltos, supondrá la primera vez que Pedraza (26-3, 13 KO’s) verá acción en las 144 libras, ya que lo más pesado que había peleado era en las 140, cuando perdió en su debut en esa categoría ante José “Chon” Zepeda en septiembre del año pasado.

El miércoles en el pesaje, Pedraza pesó 143.9 libras y LesPierre 143.5 libras.

Pelear en este peso no asusta al excampeón mundial, quien sostuvo —en entrevista con El Nuevo Día— que se siente fuerte y ágil en ese peso intermedio. “Estoy supercómodo. Bien ‘relax’ (relajado). Lo que estamos haciendo es sudar un poco y soltar un poco, porque en el peso estoy bien”, apuntó el cidreño.

Pedraza explicó que el jueves espera subir al ensogado pesando entre 148 a 150 libras. “Este es el peso en el cual he guanteado y entrenado bien. Antes de salir para acá, hicimos un guanteo en Puerto Rico en ese peso (148 a 150) y se me sentí superbién”, manifestó desde Las Vegas.

Pedraza insistió que este peso no debe afectarlo en su movilidad y rapidez sobre el ring. “Tengo rapidez en las piernas. Me siento muy bien y en buena condición”.

Esta pelea es importante para ambos púgiles porque el ganador podría tener la oportunidad de medirse ante cualquiera de los dos campeones de las 140 libras, Josh Taylor o José Ramírez. “Estoy contento con la posibilidad de que esta pelea me acerque a una pelea titular”, dijo el puertorriqueño.

Esta es la segunda vez que Pedraza intenta medirse ante LesPierre (22-1-1, 10 KO’s). El 18 de junio pasado, el combate fue cancelado luego que el manejador del trinitense, José Taveras, diera positivo a coronavirus en una prueba realizada previo a la pelea.

Ese combate iba a ser también a 10 vueltas, pero en las 140 libras.

De hecho, esta situación provocó que la compañía promotora Top Rank haya establecido medidas sanitarias más estrictas para evitar contagios.

“Lo veo muy bien. Muy buenas (las medidas sanitarias). Están bien estrictos. En todo momento hay que tener mascarillas y en todos lados hay dispensadores de ‘hand sanitizer’ (desinfectante para manos). La transportación del hotel al lugar de entrenamiento y de allí al hotel es bien precisa. No dejan que nadie se vaya caminando”, apuntó.