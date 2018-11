Luego de pasar poco más de un mes en la ciudad de Las Vegas en preparación para su combate unificatorio ante el ucraniano Vasyl Lomachenko en Nueva York el próximo 8 de diciembre, el boricua José “Sniper” Pedraza se siente complacido con el campamento que ha realizado en el gimnasio de la promotora Top Rank.

Pedraza, campeón peso ligero (135 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), expuso en entrevista telefónica con El Nuevo Día que su estadía en Las Vegas lo ha ayudado a mantenerse enfocado puramente en el entrenamiento para la que calificó como la pelea más importante de su carrera profesional.

Asimismo, le restó importancia a las declaraciones de incredulidad que hiciera Lomachenko — campeón ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)— cuando se le preguntó si entendía que nunca se había enfrentado a un peleador como Pedraza.

De hecho, el cidreño reiteró que Lomachenko nunca se ha enfrentado a alguien como él.

“Estoy enfocado en lo que es el entrenamiento. Esto es de la casa al gimnasio y del gimnasio a la casa”, dijo Pedraza, al describir el pasado mes.

“La primera semana fue intensa. Los guanteos bien intensos... con muchos rounds de guanteos. Hubo un día que hice 14 rounds. Hemos estado bien enfocados en lo que es el entrenamiento; buscando la intensidad que hace falta para pelear 12 asaltos”, agregó el campeón boricua, que también ha integrado las carreras en altura a su rutina de ejercicios.

El cidreño partirá a Nueva York el próximo lunes.

Buena alimentación

Pedraza, quien se medirá a Lomachenko en el Teatro Hulu, del Madison Square Garden, destacó el trabajo que ha realizado el chef puertorriqueño Iselier Camacho para ayudarlo a hacer el peso de manera controlada y saludable, todo en medio de un clima mucho más frío que el que se experimenta en la isla.

“El frío siempre afecta para hacer el peso, y eso lo compensamos con la alimentación. Por eso, nos vino bien contratar el chef. Tener esa buena alimentación me ha ayudado a tener energía y a rendir en el entrenamiento”, expresó el boxeador, que ayer pesaba 139.6 libras, unas cuatro libras y media sobre el peso máximo permitido en la reyerta titular.

“Cada cual dice lo que quiera”

Pedraza, que posee marca de 25-1 con 12 nocauts, no le dio mayor color a las declaraciones de Lomachenko (11-1, 9 KO), quien minimizó las habilidades del boricua en una reciente entrevista con este diario.

Cuando a Lomachenko se le comunicó que Pedraza había asegurado que nunca había enfrentando un boxeador con sus habilidades, el ucraniano respondió entre risas: “¿De verdad que él cree eso? Hablar no cuesta”.

“Cada cual reacciona a su manera a las preguntas”, dijo Pedraza.

“Claro está, él se ha enfrentado a buenos boxeadores, pero, obviamente, no se ha enfrentado a un boxeador que boxee como yo, que se mueva como yo, que da y no le dan.Los mismos movimientos laterales que él hace, yo los sé hacer. Sé usar la distancia también, y en este campamento nos hemos enfocado en sus movimientos y en su velocidad”, insistió.

“Si a mí me preguntan eso, yo diría lo mismo. Cada cual dice lo que quiera. A mí no me molesta para nada (la reacción de Lomachenko). Donde se va a ver la verdad, será dentro del ring. Está comprobado que hay veces que el que más habla termina siendo superado”, apostilló.

Por último, Pedraza manifestó que se encuentra muy bien de ánimo, aunque siempre hay algo de ansiedad y nervios.

“Lo importante es saber controlarlo, canalizar las emociones y meter mano”, puntualizó.