El puertorriqueño Jan Paul Rivera Pizarro obtuvo el jueves la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Boxeo Juvenil al caer 5-0 ante el tailandés Thitisan Panmod en la final de la división minimosca.

Rivera Pizarro fue el único de la delegación puertorriqueña que alcanzó una presea en el certamen en Budapest, Hungría.

“Hoy (ayer) no salimos con la victoria ante Tailandia. La decisión no fue la correcta. Pienso que los jueces fueron injustos en la decisión, pero esto es parte de eso y esto no acaba aquí. Nos hicimos sentir en Hungría en el Mundial Juvenil”, escribió el atleta en su cuenta de Facebook.

“Es un orgullo muy grande representar y poner en alto a mi isla. Somos medallista de plata en el Mundial. Hice historia para el pueblo de Puerto Rico”.

Desde el 2012, Puerto Rico no colocaba a un púgil en el podio en esta competencia. En esa ocasión, Jeyvier Cintrón y Freddy Ortiz ganaron preseas de plata y bronce, respectivamente.

Puerto Rico llevó ocho boxeadores al certamen.