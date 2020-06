La posibilidad de que se vuelvan a realizar carteleras de boxeo en Puerto Rico en un futuro inmediato luce improbable toda vez que el gobierno todavía no ha permitido que este tipo de actividad se reanude y porque la pandemia del coronavirus no se ha controlado todavía.

Sin embargo, a los boxeadores Jean Carlos “El Lobo” Torres y Jeyvier Cintrón nada les agradaría más que volver a participar en una cartelera en el país, aunque no haya público, y entienden que se podría lograr. De la misma forma y a pesar de sus deseos, infieren que la industria boxística podría reanudarse a finales de año.

“Yo creo que sí (que se pueden reanudar las peleas) porque ahora todo el mundo y los fanáticos del boxeo están en sus casas. ¿Qué es lo que hacen? Ver televisión porque no pueden salir. Entonces, pueden televisar las peleas para que la gente las vea”, declaró Cintrón antes de comenzar a entrenar en el gimnasio Félix Pagán Pintor, en Guaynabo.

Esta fue la primera sesión de entrenamiento en un gimnasio en tres meses, luego que estos establecimientos fueran cerrados desde mediados de marzo cuando el gobierno decretó un cierre forzoso y un toque de queda para evitar la propagación del coronavirus.

“A los boxeadores les beneficiaría (la realización de las carteleras) porque muchos dependen del boxeo para llevar su sustento y no han cobrado y no les va a importar pelear sin público”, agregó el atleta, que milita en las 115 libras.

Cintrón apuntó que Puerto Rico cuenta con instalaciones para celebrar carteleras en las que se puede mantener el distanciamiento físico entre los peleadores y sus equipos. No obstante, entiende que la industria en la isla podría reactivarse a finales de este año.

“Este año no se va a acabar sin que no se haga boxeo en Puerto Rico”, dijo.

Torres, quien también acudió hoy a la instalación deportiva en Guaynabo, coincidió con su compañero en que se podrían realizar peleas, tal como ha hecho la compañía Top Rank en Estados Unidos.

“Yo creo que sí. En Puerto Rico hay cuatro compañías promotoras. Creo que sería una buena idea que cada una se ponga de acuerdo y se establezca un lugar que se la meca del boxeo y los cuatro promotores hagan eventos ahí. O que los promotores se unan. Creo que se puede lograr algo”, expresó el campeón Latino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de las 140 libras.

Al igual que Cintrón, Torres cree que los más pronto que se podría celebrar combates en Puerto Rico sería en diciembre.

Contrario al pensar de los dos púgiles boricuas, el exmonarca mundial de las 105 y 108 libras Iván Calderón cree que celebrar peleas en la isla va a ser una tarea compleja por cuestiones económicas.

“Aquí lo veo bien difícil y te voy a decir porqué. Porquecuando aquí se hacían carteleras en condiciones normales, los promotores perdían dinero porque la gente no pagaba o no se llenaba o no conseguían auspicios. Ahora lo dudo porque puede haber televisión, pero no hay venta de boletos, que es de donde se agarraban, y no hay auspiciadores porque les han bajado los presupuestos”, expresó Calderón.

“Solo compañía grandes, como Top Rank, lo podrán hacer y sabiendo que van a tener pérdidas en su bolsillo. Se están arriesgando hasta ver a dónde pueden llegar”, agregó el ahora entrenador, que entiende que no muchos peleadores se van a arriesgar a pelear por bolsas bajitas.

Otro problema que ven el administrador del gimnasio de boxeo Félix Pagán Pintor, en Guaynabo, es la dificultad de invertir dinero para traer peleadores de otros países y que al final den positivo al virus, como pasó con Mikaela Mayer.

En este caso la boxeadora estadounidense no pudo presentarse a su combate ante la nigeriana Helen Joseph, en lo que representaba la pelea semiestelar de la primera cartelera que realizaba Top Rank luego de decretada la pandemia, porque dio positivo al coronavirus.