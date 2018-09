Relacionados: Pelea entre Pedraza y Lomachenko cobrará vida en Nueva York

En lo que considera el reto más grande de su carrera deportiva y una meta realizada, José ‘Sniper’ Pedraza se enfrentará Vasiliy ‘Hi-Tech’ Lomachenko en una pelea unificatoria de los títulos ligeros (135 libras) de la Asociación Mundial de Boxeo, que posee el ucraniano, y de la Organización Mundial de Boxeo, que ostenta el boricua.

La pelea, que fue anunciada de forma oficial hoy por la empresa promotora Top Rank, se realizará el próximo 8 de diciembre en el teatro Hulu del Madison Square Garden, de Nueva York. El combate será el evento principal de la cartelera, que será transmitida por ESPN y ESPN Deportes.

“Definitivamente, esta es la pelea más importante de toda mi carrera. Yo siempre he querido estos grandes retos, estas grandes oportunidades de pelear con los grandes campeones y de tener mi primera unificación”, declaró Pedraza en entrevista telefónica.

“Eso (la unificación de títulos) era una meta que me había impuesto cuando estaba en las 130 libras y no se pudo. Ahora quiero lograrlo en esta división”, agregó el excampeón de las 130 libras de la Federación Internacional de Boxeo.

Pedraza, cuya foja es de 25-1, con 12 nocauts, reconoció que está consciente de la importancia de lucir bien ante Lomachenko (11-1, 9 KO's). De hecho, dijo que este era el momento perfecto para esta pelea.

