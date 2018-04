Cardiff — Anthony Joshua pesó seis libras más que Joseph Parker el viernes en la ceremonia de pesaje para la pelea de unificación de títulos mundiales de peso completo.

Joshua, actual campeón de la AMB y la FIB, registró 242 libras en el evento en la Arena Motorpoint de Cardiff _12 libras menos que cuando subió a la báscula para su combate frente a Carlos Takam en octubre.

Parker, el campeón de la OMB, registró 236 libras, muy por debajo de su peso para peleas recientes.

