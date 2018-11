Tras dos años haciendo campaña en la división de las 130 libras, el barranquiteño Christopher “Pitufo” Díaz marcó en la tarde del viernes 126 libras para su pelea ante el húngaro David Berna que se celebrará este sábado, 24 de noviembre, en el turno estelar del cartel “Sábado de Campeones en Casino Metro Boxing Nights”.

El cartel, que se celebrará a partir de las 8:00 p.m. en el Ballroom San Juan del Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino, tendrá al barranquiteño (23-1, 15 KO’s) ante Berna, quien también detuvo la báscula en 126 libras y llega al combate con récord de 17-5, 16 KO’s) y como coestelar a Luis “Popeye” Lebrón (13-0-1, 7 KO’s) defendiendo su cetro Latino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de las 126 libras ante el mexicano Luis May (21-10-1, 8 KO's). Ambos encuentros están señalados a 10 asaltos.

Asimismo, el prospecto Joseph “Blessed Hands” Adorno (10-0, (9 KO’s) se medirá a un máximo de seis asaltos al mexicano Luis Gerardo Ávila (6-14,3), quien se presentó al pesaje con dos libras en exceso al límite establecido para el combate (133 libras) y contaba con dos horas para bajarlas. El cuarto y último combate lo protagonizarán el invicto Henry Lebrón (6-0, 4 KO’s), quien se medirá al húngaro Mark Szoros (5-4, 3 KO’s). Tanto Lebrón como Szoros pesaron el viernes 131 libras.

Para Díaz el haber realizado sin mayores problemas las 126 libras les dejó demostrado que se apresuró en invadir la división superpluma.

“Las personas que están en mi grupo son bien profesionales. Me llevan nutriendo saludablemente por dos meses. Le tenía miedo a las 126, en cuestión de sentirme mal. Hice 126 bastante bien. El pesaje de hoy era en 127 e hice 16 onzas menos y comiendo. Ayer comí salmón, con botella de agua. No lo había hecho anteriormente y me quedo en 126 por bastante tiempo”, manifestó Díaz momentos después de tomar unas 12 onzas de una bebida hidratante.

“Ni entrenador llevaba tiempo diciéndomelo, incluso él no quería subirme a 130, pero la oportunidad estaba y llegamos a pelear por el título”, agregó refiriéndose al pleito que tuvo ante el japonés Masayuki Ito, ante quien sufrió su primer revés como profesional. “Son cosas que se aprenden de los errores. Sabemos que soy un 126 y con el tiempo voy a subir (nuevamente) a 130 también”.