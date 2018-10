El puertorriqueño Angel “Tito” Acosta defendió anoche su cetro de las 108 libras en la Organización Mundial de boxeo tras apuntarse un fulminante nocaut en el segundo asalto ante el mexicano Abraham Rodríguez en la pelea estelar de la cartelera “Puerto Rico y México” que se celebró en Las Vegas, y que fue transmitida por el Facebook de Golden Boy Promotions.

Acosta, quien pertenece a Miguel Cotto Promotions, mejoró a 19-1, con todas sus victorias por la vía del nocaut. Anoche, el golpe final llegó con 1:02 en el segundo asalto, cuando ambos púgiles intercambiaron ganchos al rostro.

Tras recibir el golpe Rodríguez (23-2, 11 KO’s) y caer a la lona, recuperó la conciencia a los pocos segundos pero sin recordar cómo sucedió el desenlace repentino de la pelea.

Así las cosas, Acosta (19-1 con 19 KO’s) consigue su segunda defensa titular de forma exitosa, habiendo noqueado al nicaragüense Carlos Buitrago durante su primera defensa el pasado mes de junio en Puerto Rico.

“Estoy bien contento y le doy las gracias a Miguel Cotto Promotions y a Golden Boy Promotions por la oportunidad. Fue un combate bueno. Era parejo hasta que llegó el golpe que definió y estoy contento por la victoria”, dijo Acosta luego de la pelea, que fue su primera con el cotizado entrenador Freddie Roach acompañándolo en su esquina.

“Estoy contento con mi equipo de trabajo y que Freddie Roach estuviera en mi equipo y me ayudara en defensa, en mejorar el jab y el gancho. Y con el gancho fue que obtuvimos la victoria”.

Acosta había iniciado el combate con la agresividad que lo caracteriza, pero atacando más al cuerpo, buscando conectar más sus ganchos a los planos bajos y no concentrándose de forma exclusiva en el rostro de Rodríguez.

Para la segunda vuelta, Acosta sí retumbó la cabeza de Rodríguez con fuerte upper cut, jab y su gancho hasta que el gancho eventualmente encontró la quijada del azteca.

Wow!! Angel Tito Acosta with a spectacular left hook. Watch the full fight at Golden Boy Fight Night #GoldenBoyFN Posted by Golden Boy Boxing on Saturday, October 13, 2018

“Empezamos trabajándolo al cuerpo. Quería meterle las manos abajo y luego cruzarlo con el jab para luego meter el gancho. Lo estaba cazando poco a poco”, reveló Acosta.

“Al final, los dos conectamos el gancho a la vez pero el de él no me lastimó. El mío conectó primero y sabía que se había acabado la pelea ahí. Cuando le di, miré y lo vi tirado en el piso con las manos tiesas y el árbitro detuvo el combate”.

Tiene al japonés Ryuji Hara en mente

Durante su entrevista en el cuadrilátero, Acosta no mencionó nombres particulares para efectos de su próximo rival. No obstante, luego admitió que el mismo podría serlo el japonés Ryuji Hara, quien figura como uno de sus retadores mandatorios por la OMB.

“Yo peleo con el que me pongan de frente, con quien me diga Miguel Cotto Promotions. Honestamente, me gustaría unificar correas con alguien pero no estamos en esos planes aún. Deseo pelear primero con el mandatorio, que es Ryuji Hara”, agregó Acosta.

Hara tiene foja de 23-2 con 14 nocauts y viene de ganar cuatro combates al hilo, incluyendo tres por la vía del nocaut.

Más de un millón de reproducciones

Por otra parte, el combate entre Acosta y Rodríguez superó todas las expectativas de audiencia a través de Facebook Watch por la página de Golden Boy Boxing tras exceder la cantidad de 1,000,000 de reproducciones, según informaron los organizadores.

“Estamos muy complacidos con los números que tenemos. Tito Acosta se dejó sentir en la plataforma de Facebook Watch con más de 1,000,000 de reproducciones, que es el doble de lo que atrajo Jorge Linares la semana pasada (515,000) y denota el trabajo que se ha hecho”, dijo Bryan Pérez, vicepresidente de operaciones de Miguel Cotto Promotions.

“Tito salió de Puerto Rico para el mundo. Sobrepasar el millón es algo bien sustancial y bien significativo para la plataforma. Esperamos seguir trabajando con Golden Boy Promotions”.

Pérez añadió que la empresa tiene una cartelera más en agenda para Puerto Rico el próximo 8 de dieciembre en Toa Baja con el invicto peso junior welter Danielito Zorrilla de estelarista. Sin embargo, no descartó que Acosta pueda efectuar su tercera defensa titular antes de finalizar el año, aunque la misma sea en el exterior.

“Acosta, podría volver a pelear antes de fin de año. Salió muy bien de esta pelea y no recibió castigo. Faltan 15 semanas para que termine el año, así que esa es una opción”, reveló Pérez.