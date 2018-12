Quebec— El boxeador canadiense Adonis Stevenson ha recuperado la conciencia tras permanecer tres semanas en un coma inducido a raíz de una pelea que perdió por nocaut el 1 de diciembre.

Simone God, novia de Stevenson, emitió el sábado un comunicado en el que informó que el púgil, quien pelea en la división de los semipesados, había despertado.

We've got a new light heavyweight champion as Oleksander Gvozdyk drops Adonis Stevenson with an 11th round TKO! ????pic.twitter.com/fLwXIZjYQN