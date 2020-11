Naranjito. Edgar “The Chosen One” Berlanga hace lo posible por mantener un enlace con sus raíces puertorriqueñas. A pesar de que no domina el idioma español, eso no representa un impedimento para que intente entablar una conversación.

Berlanga se siente orgulloso de la tierra que vio nacer a sus padres y así lo ha demostrado en cada una de las 15 peleas que ha realizado en el boxeo rentado. El peso súper mediano (168 libras) aprovechó una ventana de tiempo en su campo de entrenamiento para visitar la Isla ayer por primera vez en dos años.

“Me siento contento por estar nuevamente en mi casa con la familia y la gente que quiero”, compartió Berlanga durante una actividad en Naranjito auspiciada por la Organización Mundial de Boxeo (OMB) para reconocer su corta trayectoria en el deporte, el cual ha llamado la atención de muchos porque todas sus peleas las ha ganado por nocaut en el primer asalto.

“Me estoy disfrutando el momento visitando y entrenando en los distintos gimnasios”.

En poco tiempo, Berlanga ha florecido como uno de los púgiles que los puertorriqueños siguen con pasión y con gran expectativa.

“Para mí es importante venir a la isla más a menudo para hacer que la gente entienda quién soy y cuál es mi personalidad. He estado en varios gimnasios y las personas me agradecían por ser tan humilde”. dijo Berlanga.

Claro está, el peleador residente de Brooklyn y con familia en San Juan está consciente que la gente lo está comenzando a conocer por sus nocauts.

“Mi padre dice que es como el pelotero que conecta cuadrangulares... ese es el que la gente quiere ver. En el boxeo soy ese que todos quieren ver por los nocauts”, afirma.

Berlanga tiene la distinción de haber ganados los 15 combates que ha tenido por la vía rápida en el primer asalto para iniciar una carrera. El boricua persigue la marca de 21 nocauts que estableció Ali Raymi al inicio de su carrera. Segundo en la lista está Tyrone Brunson con 19 y le sigue Edwin Valero con 18.

“Es algo que mantengo en la parte de atrás de la mente. No me gusta atraer atención a esa situación porque sé que eventualmente vendrá el momento en que pase del primero, así que siempre me preparo como si fuera a pelear a 12 asaltos”, aseguró.

Edgar Berlanga recibió un cinturón honorario de la OMB durante una actividad para reconocer a la boxeadora estadounidense Mikaela Mayer. (David Villafane/Staff)

Esa racha le ha ganado comparaciones con figuras de renombre como Mike Tyson, otrora campeón de los pesos completes que estableció una fama por ser el hombre más temido del planeta.

“Es bueno ser comparado, pero quiero construir mi propio legado y lo estoy haciendo. Es emocionante ser mencionado en el mismo aliento de (Félix) Tito Trinidad, Miguel Cotto, Wilfred Benítez y Macho Camacho. Pero no he logrado nada. Tal vez he llegado a un 20%. del camino. Es una travesía larga. Todavía no he ganado un campeonato mundial para luego defenderlo”, indicó.

Berlanga tiene en agenda pelear nuevamente el 12 de diciembre en la ‘burbuja’ dentro del MGM Grand en Las Vegas, Nevada. En la misma velada peleará también el peso ligero Félix “Diamante” Verdejo.

“Será una gran noche puertorriqueña. Félix es uno de mis hermanos representando a la isla”, concluyó.