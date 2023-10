El boxeador puertorriqueño Henry “Moncho” Lebrón tendrá una prueba de cuidado el próximo sábado, 4 de noviembre, cuando se mida al estadounidense William Foster III en una pelea a 10 asaltos en la división superpluma como parte de la cartelera protagonizada por los pesos pesados Efe Ajagba y Joe Goodall que se llevará a cabo en el Tahoe Blue Event Center de Lake Tahoe, Nevada.

Lebrón, que tiene marca inmaculada de 18 victorias y 10 nocauts, tendrá en Foster III a otro invicto en 16 salidas y con 10 anestesiados.

“Esta es una buena pelea, una pelea muy importante. Ya estoy en un nivel en mi carrera en que los compromisos que vienen de ahora en adelante son bien importantes porque me puede ir clasificando para lo que sería una pelea por título un mundial”, expresó Lebrón en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

El púgil puertorriqueño está octavo en el escalafón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en las 130 libras. Asimismo, aparece décimo en el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y 29 en el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Al hablar sobre su contrincante, Lebrón señaló que es un peleador “bastante completo” y reconoció que el combate luce bastante parejo por el récord que ambos poseen.

“Es un boxeador que es bastante completo y alto (mide 5′10″). Yo vi su pelea con Edwin de los Santos. Tengo que cuidarme, pero creo que debemos salir con la victoria cómodamente”, argumentó el boxeador.

Foster III venció por decisión dividida a De Los Santos el 7 de enero de 2022. Es la única derrota de De los Santos, que el próximo 16 de noviembre retará al estadounidense de padre puertorriqueño, Shakur Stevenson, por el título vacante peso ligero, versión del CMB.

“Él (Foster III) viene mucho de frente, y yo no espero nada diferente a lo que he visto en todas las peleas que ha hecho. La tendencia de él es esa. Viene muy abierto y con golpes por los lados. Hay que estar bien vivo en esos clinch (amarres) cuando uno trabaja en el inside (a distancia cerrada)”, analizó.

Henry "Moncho" Lebron celebra su triunfo ante Carlos Ramos el 10 de junio de 2023. (Mikey Williams/Top Rank Inc)

Lebrón entiende que tiene las herramientas para manejar ese estilo de pelea y se mostró confiado en el trabajo que ha hecho con el entrenador Javiel Centeno en Sweatbox Boxing Gym. De hecho, compartió que aunque comenzó a entrenar en Aguadilla, hizo sus últimas cinco semanas de campamento en Florida, pues se sintió muy cómodo con el trabajo que hizo allí para su pelea anterior contra el ecuatoriano nacionalizado español Carlos Ramos.

En ese combate, realizado el 10 de junio en el Madison Square Garden como parte de la tradicional cartelera antes del Desfile Puertorriqueño en Nueva York, el puertorriqueño ganó por decisión unánime.

“El trabajo que se hizo en la última pelea estuvo excelente. Para la de ahora se realizaron varios ajustes que me han venido superbién. Me he sentido mucho mejor que la vez anterior”, articuló Lebrón, que salió el lunes para Nevada.

“De verdad que con Javiel se ha hecho buen trabajo, nos escuchamos ambos y se hace el trabajo. Uno entrena al principio para la condición y ya en estas últimas semanas se ha trabajado para el plan de pelea”, puntualizó.

La cartelera -en la que también peleará el boricua Omar Rosario ante Ángel Rebollar- será transmitida en vivo a través de ESPN+ a partir de las 6:00 p.m., hora de Puerto Rico.