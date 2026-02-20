El boxeo regresa al Pachín Vicens con cartelera de 10 combates

Varios de los boxeadores que formarán parte de la cartelera “Guerra en Ponce” realizaron este jueves un entrenamiento abierto en el Universal Promotions Boxing Gym como antesala al evento que se celebrará el 28 de febrero, en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens, en Ponce.

Entre los púgiles que participaron de la sesión estuvieron Jan Paul Rivera, Karlo Rodríguez, Mathew “Sugar Kid” Soto y William “Yeyo” Colón, quienes trabajaron sombra, saco, pera y guanteletas ante la mirada del público y medios presentes.

La pelea estelar de la noche será un combate a 10 asaltos por el campeonato latino pluma (126 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en el que Rivera (14-0, 7 KO’s) se medirá al mexicoamericano Conrado Martínez (12-2-0).

Rivera, natural de Salinas, destacó la importancia del compromiso al señalar que pelear en Ponce representa una oportunidad especial por la cercanía con su pueblo y por el impacto que tendría una victoria en su posicionamiento dentro de las clasificaciones.

En el choque semiestelar, el ponceño Rodríguez (9-1-1, 6 KO’s) enfrentará a Christopher Castillo (3-2, 2 KO’s) en un pleito pactado a ocho asaltos en las 122 libras. Rodríguez expresó que llega en buena condición física y confiado en su desempeño frente a su fanaticada.

Mientras, Soto (4-0, 1 KO) tendrá una prueba ante el veterano Emmanuel “Tito” Morales (10-8, 6 KO’s) en un combate a seis episodios en el peso súper ligero (140 libras), y Colón (8-0, 5 KO’s) se medirá a José “El Flaco” Del Valle (12-11-3, 6KO’s), también a seis asaltos.