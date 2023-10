Un momento de desasosiego llevó al campeón mundial peso gallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el puertorriqueño Emmanuel “Manny” Rodríguez, a anunciar de manera sorpresiva su retiro del boxeo.

La noticia estremeció a los seguidores del deporte de las narices chatas y a su propio equipo de trabajo, quienes se enteraron de la decisión del vegabajeño al leer la declaración que compartió en sus redes sociales. Tanto su manejador Juan Orengo, de Fresh Productions, como su entrenador, el mexicano Jay “Panda” Najar, reaccionaron asombrados con la publicación.

Para alivio de ambos, el monarca de las 118 libras de la FIB se comunicó con Najar para dejarle saber que sus palabras fueron producto de un arrebato y que no se retira del boxeo.

“Como todo ser humano tuvo un momento de malo, un momento de molestia. No sé si familiar o qué fue lo que pasó, pero eso fue lo que sintió en ese momento. Ayer -hablando con él- recapacitó y entendió que le falta mucho por recorrer en este deporte”, expresó Najar en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Él fue el que me habló después de que yo le había dejado dos mensajes. Pero no lo quise molestar, y ayer (miércoles) fue él quien me habló para decirme que fue un momento, como se dice aquí, un outburst (arranque). Eso fue lo que él me dijo, pero él está 100% seguro de que quiere continuar y que quiere seguir adelante”, añadió el técnico -que actualmente entrena al rey de las 140 libras de la FIB, el fajardeño Subriel Matías.

Najar alegó que el atleta de 31 años no le dio una razón específica para su incomodidad, y que solo le dijo que “estaba molesto por el día y que eso fue lo que él puso” en sus redes.

Rodríguez acudió a su páginas de Facebook e Instagram el martes para anunciar que se retiraba del boxeo. La publicación fue retirada en horas de la tarde del miércoles. Sin embargo, aún pueden verse las capturas de pantalla que varias personas compartieron en el fanpage del peleador.

“Hoy es (un) día fuerte para mí porque hoy he tomado la decisión de enganchar los guantes en el deporte del boxeo. Sé que para muchos es una decisión incorrecta porque pues, como todos saben, estoy pasando por el mejor momento de mi carrera en el boxeo. Pero es algo que me ha costado un montón”, escribió Rodríguez en el texto borrado.

“Son 21 años en esto y no es fácil irme de esta manera, pero no quiero esperar a perderle el amor a esto pa (para) poder decir ya basta”, agregó.

Rodríguez (22-2, 13 KO’s) reconquistó la faja de las 118 libras de la FIB al vencer al nicaragüense Melvin López por decisión unánime en una pelea efectuada el 12 de agosto en Maryland. El púgil ostentó este título desde el 5 de mayo de 2018 cuando derrotó por decisión unánime al inglés Paul Butler, que no hizo el peso; hasta el 18 de mayo de 2019, cuando lo perdió ante el japonés Naoya Inoue por la vía del nocaut.

El entrenador Jay "Panda" Najar (izquierda) ha estado con Manny Rodríguez (derecha) desde hace unos dos años. En la foto los acompaña el asistente Carlos Enrique Duarte. (Cortesía / Jay Najar)

Najar compartió que Rodríguez regresará a Jiquipilco, México, a finales de diciembre para acuartelarse para su primera defensa titular, que debe darse en marzo de 2024. La FIB estipuló que debe ser ante el retador mandatorio, el japonés Ryosuke Nishida (8-0, 1 KO). Sin embargo, el equipo del boricua intentará que sea una pelea unificatoria ante el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el mexicano Alexandro “Peque” Santiago (28-3-5, 14 KO’s).

De hecho, Najar entiende que la inconformidad de su pupilo puede deberse a que su próxima pelea podría ser ante Nishida, lo que le dejaría menos dinero en ganancias.

“Creo que eso (la pelea con el japonés) fue lo que lo sacó un poquito. Porque en una unificación te ganas una cierta cantidad de dinero, una cantidad buena y haces planes con eso. Cuando él ve que la FIB pone que va contra el peleador obligatorio, es como bajarte la bolsa. Y yo creo que todo eso le pasa por la mente, porque no nomás a él, sino a todos (los boxeadores) les ha pasado eso”, puntualizó.

El Nuevo Día volvió a comunicarse con Rodríguez a su unidad de teléfono celular, pero al momento no se ha obtenido respuesta.

Pendiente la FIB

Por su parte, Orengo compartió que el director del Comité de Campeonatos de la FIB, el descendiente de puertorriqueños Carlos Ortiz Jr., se comunicó con él para conocer la veracidad de la publicación del campeón.

“Carlos Ortiz se comunicó conmigo preocupado por lo que él había escrito y preguntando qué íbamos a hacer. Yo le dije que me diera un tiempo, que iba a hablar con él. Me dijo que tenía de decidirse o lo despojan (del título)”, declaró Orengo, que esperaba hablar con Rodríguez este jueves.