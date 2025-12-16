“¡Estamos listos!“: René “Chulo” Santiago cumple con la báscula rumbo a la unificación
Su rival, el japones Kyosuke Takami, también hizo el peso reglamentario para su combate del miércoles
16 de diciembre de 2025 - 9:39 AM
El puertorriqueño René “Chulo” Santiago y el japonés Kyosuke Takami superaron con éxito el pesaje oficial para su combate de unificación en las 108 libras, celebrado a la medianoche de este martes, hora de Puerto Rico.
Santiago, campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), marcó 107 1/2 libras en la báscula, mientras que Takami, monarca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), detuvo su peso en 107 3/4, lo que confirmó que ambos están aptos para el esperado choque titular.
Tras cumplir con el requisito reglamentario, el humacaeño compartió un mensaje retador en sus redes sociales de cara al combate.
“¡Estamos listos para mañana! El que tenga miedo que se esconda. No viajé 20 horas para perder el tiempo. Llegué a Japón para que mi nombre quede registrado de por vida en la historia del boxeo mundial”, expresó el monarca boricua.
La pelea -que es parte de la cartelera bautizada U-NEXT BOXING.4- se celebrará este miércoles cerca de las 5:00 a.m. (hora de Puerto Rico) en Japón y será transmitida por ESPN Knockout.
