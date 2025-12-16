Opinión
DeportesBoxeo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“¡Estamos listos!“: René “Chulo” Santiago cumple con la báscula rumbo a la unificación

Su rival, el japones Kyosuke Takami, también hizo el peso reglamentario para su combate del miércoles

16 de diciembre de 2025 - 9:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
René Santiago vs. Kyosuke Takami, pesaje (Suministrada)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

El puertorriqueño René “Chulo” Santiago y el japonés Kyosuke Takami superaron con éxito el pesaje oficial para su combate de unificación en las 108 libras, celebrado a la medianoche de este martes, hora de Puerto Rico.

Santiago, campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), marcó 107 1/2 libras en la báscula, mientras que Takami, monarca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), detuvo su peso en 107 3/4, lo que confirmó que ambos están aptos para el esperado choque titular.

Tras cumplir con el requisito reglamentario, el humacaeño compartió un mensaje retador en sus redes sociales de cara al combate.

“¡Estamos listos para mañana! El que tenga miedo que se esconda. No viajé 20 horas para perder el tiempo. Llegué a Japón para que mi nombre quede registrado de por vida en la historia del boxeo mundial”, expresó el monarca boricua.

La pelea -que es parte de la cartelera bautizada U-NEXT BOXING.4- se celebrará este miércoles cerca de las 5:00 a.m. (hora de Puerto Rico) en Japón y será transmitida por ESPN Knockout.

