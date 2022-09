Amanda Serrano se ha distinguido por ser una peleadora dura, que gusta de pararse a pelear contra sus contrincantes.

Su récord de 43-2-1, con 30 nocauts da cuenta de su dedicación, pero sobretodo de su poder como pegadora. Sin embargo, sus últimas cuatro peleas se han ido a la distancia, y de esas una terminó con una derrota para la puertorriqueña ante Katie Taylor por los cuatros títulos peso ligero (135 libras) de la irlandesa.

Este dato ha levantado las alarmas entre entendidos del boxeo, que entienden que el peso de los golpes y los años han comenzado a pasarle factura a la atleta de 33 años.

No obstante, Serrano y el entrenador Jordan Maldonado están desacuerdo con esa apreciación. Serrano, que viene de unificar los cinturones de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Internacional de Boxeo (OIB) en la división pluma (126 libras), no le da importancia a esos comentarios.

Mientras, Maldonado apuntó que “el poder de Amanda está perfecto” y expuso que muchas de las boxeadoras llegan a las reyertas a sobrevivir. También mencionó que el nivel de las peleadoras ha subido, por lo que los combates van a subir de nivel.

“Yo no le presto atención a eso (a los comentarios). Yo me dedico a hacer lo que tengo que hacer. Lo mío es pelear por los títulos. Yo gané y eso es todo. Hasta la próxima pelea”, argumentó Serrano.

Amanda Serrano muestra sus cinturones de la FIB, OMB, CMB y OIB. (Stephen Dunkley)

“Cuando Amanda peleó con Katie Taylor, ambas se dieron. ¿Por qué? Porque Katie vino a ganar, y como vino a ganar colocó muchos golpes. Igual Amanda, y por eso fue que Amanda la lastimó”, comentó, por su parte, Maldonado.

“Las boxeadoras que pelean con Amanda están contentas de poder decir: ‘Ah, yo pelee con la gran Amanda Serrano, y me ganó, pero no me noqueó’”, estipuló Maldonado, quien apuntó que es más fácil conectarle golpes a una boxeadora que viene con la mentalidad de ganar.

El entrenador también mencionó que las atletas que se miden a Amanda consiguen buenas bolsas de dinero.

Maldonado entiende que Serrano se mantendrá activa por un alrededor de año y medio más, dado que ahora es que han comenzado a llegar peleas con buenas bolsas de dinero y los auspicios.

En ese sentido, recordó el millón de dolares que Serrano ganó por su encuentro con Taylor y los auspicios de Fanduel Group —que dijo que asciende a medio millón de dólares anuales— y el de la cerveza Medalla, del que no dio números. También compartió que la pelea ante Mahfoud les dejó “casi medio millón de dólares”.

Para la revancha de Taylor, se habla de un mínimo de $2 millones, estipuló.

Luego de la pelea del sábado, la meta del grupo de trabajo de Serrano es que la boricua se convierta en la primera campeona indiscutible de Puerto Rico. De hecho, Serrano es la primera en ser unificada en tres organismos: OMB, CMB y FIB. Igualmente, ganó el cinturón de “The Ring Magazine” el sábado.

Otro boxeador puertorriqueño que ha unificado títulos es Félix “Tito” Trinidad. Fue campeón mundial en las 147 libras (peso wélter) de la FIB y el CMB. También unificó en el peso superwelter (154 libras) al conquistar los cinturones de la AMB y la FIB.

De igual manera, Carlos Ortiz hizo lo propio en el peso ligero y Danny García en la división superligera.

“Falta una más (una correa más). Estoy muy contenta. He hecho todo esto para mi isla, para mi gente y para hacer historia”, puntualizó Serrano.

“Amanda está a ley de uno”, dijo Maldonado. “Si Dios quiere, empezamos el año que viene con esa pelea”, agregó el entrenador, al referirse a la pelea ante la campeona mexicana Érika Cruz, que posee el título pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Maldonado espera que el combate ante Cruz ocurra a principios del 2023. Asimismo, mencionó la revancha contra Taylor, la que espera que también se concrete el próximo año.

“La pelea no fue difícil”

Al hablar de la pelea del sábado, Serrano y Maldonado indicaron que no fue un combate difícil puesto que la danesa no presentó pelea.

“No sentí nada. Ella no golpea duro. No sentí potencia en sus puños. Yo me tiré hacia adelante”, acotó la siete veces campeona divisional.

La boricua se midió a Mahfoud (11-1, 3 KO’s) en Inglaterra en una pelea unificatoria de las coronas del peso pluma. Serrano puso en juego sus cinturones de la OMB, CMB y OIB, mientras su contrincante arriesgó y perdió el de la FIB.

Momento en que Amanda Serrano es declarada campeona. (Stephen Dunkley)

Por su parte, Maldonado agregó en que Mahfoud fue otra que se dedicó a sobrevivir.

“La pelea no fue difícil porque uno está preparado. Lo que pasa es que a veces a nosotros nos gusta más pelear con boxeadoras que vienen a pelear. Lamentablemente, la chica (Mahfoud) lo que vino fue a sobrevivir”, expresó Maldonado.

“Nosotros entrenamos para dar un ‘show’ y darlo todo en ese cuadrilátero. A veces, lamentablemente, las otras personas vienen a sobrevivir y a llegar a los 10 asaltos. Corren, aguantan, no quieren comprometerse con la pelea”, agregó.

El técnico insistió en que la estrategia de la esquina de Mahfoud era que se mantuviera en movimiento para evitar ser noqueada. Compartió que en el séptimo asalto le pidió a Serrano que bajara su intensidad para probar si en efecto la danesa aprovechaba ese momento para boxear y sumar puntos, y tampoco lo hizo.