1 de septiembre de 2025
88°nubes rotas
La campeona olímpica Imane Khelif apela decisión de World Boxing sobre pruebas de sexo

La campeona olímpica argelina acudió al TAS tras ser vetada de futuras competencias a menos que se someta a exámenes genéticos

1 de septiembre de 2025 - 2:51 PM

La argelina Imane Khelif (derecha) se enfrentó a la china Yang Liu en la final de boxeo femenina de 66 kg de los Juegos Olímpicos París 2024. (Ariana Cubillos)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Lausana, Suiza - La campeona olímpica Imane Khelif apeló la decisión de World Boxing que le prohíbe participar en eventos futuros a menos que se someta a pruebas genéticas de sexo.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) informó el lunes que la boxeadora argelina presentó la apelación el mes pasado.

Khelif intentaba participar en los campeonatos mundiales de boxeo que comienzan el jueves, pero el lunes el TAS añadió que rechazó una solicitud para suspender la decisión de World Boxing hasta que se escuchara el caso.

Khelif ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París el año pasado en medio de un escrutinio internacional sobre ella y Lin Yu-ting, de Taiwán, que también ganó la medalla de oro. La Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés), el organismo anterior que gobernaba el boxeo olímpico y que era dominado por Rusia, descalificó a ambas boxeadoras de sus campeonatos mundiales de 2023 tras afirmar que no pasaron pruebas de elegibilidad no especificadas.

Sin embargo, la IBA fue desterrada debido a décadas de malas conductas y controversias. El COI organizó los dos últimos torneos olímpicos de boxeo en su lugar y aplicó las reglas de elegibilidad de sexo utilizadas en Olimpiadas anteriores. Bajo esos estándares, Khelif y Lin eran elegibles para competir.

World Boxing ha sido provisionalmente aprobada como la organizadora de boxeo en los Juegos de Los Ángeles 2028 y ha enfrentado presión de boxeadores y sus federaciones para crear estándares de elegibilidad de sexo.

En mayo, el organismo rector anunció pruebas de sexo obligatorias para todos los atletas y mencionó específicamente a Khelif al anunciar la política, algo por lo que luego se disculpó.

Khelif planea defender su medalla de oro en peso welter en los Juegos de Los Ángeles. La nueva presidenta del COI, Kirsty Coventry, ha iniciado un grupo de trabajo para abordar los problemas de elegibilidad de género.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Boxeo
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
