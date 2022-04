A solo horas del megacombate ante Katie Taylor, la puertorriqueña Amanda Serrano se dirigió a su fanaticada, especialmente la de Puerto Rico, para expresar su gratitud por el apoyo brindado en los pasados días y manifestar su deseo de regalarle una victoria.

Hoy, a las 10:15 p.m., Serrano subirá al ensogado para chocar con la irlandesa Taylor en el Madison Square Garden de Nueva York. Será la primera vez en la historia del Garden que dos mujeres estarán encabezando una cartelera.

Serrano hizo las expresiones esta tarde a través de un comunicado de prensa.

“Hoy me levanto y le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad de representar a lo que yo más quiero, a mi isla Puerto Rico y mi gente. Nunca imaginé poder estar en este escenario tan grande donde mis ídolos ‘Tito’ Trinidad y Miguel Cotto le trajeron gloria a Puerto Rico”, expresó la boricua.

“Sé que soy una mujer y muchos no creen que esto es igual, pero mi corazón no entiende eso. Yo siento el mismo orgullo por mi isla y mi gente y lo que sintieron ellos en sus momentos más grandes. Si Dios me permite, le podré regalar a mi isla lo que nunca hemos tenido en el boxeo, una campeona indiscutible. Lo daré todo y lo haré con mucho orgullo por ustedes”.

“Los quiero, su campeona Amanda Serrano”, terminó diciendo en el comunicado.

Para el evento principal de la jornada, el himno nacional de Puerto Rico será entonado por la artista Brigitte ‘La Pelúa’; el de Estados Unidos lo cantará Bianca Ryan y el irlandés lo interpretará Cathy McGuire.

El cartel, que será transmitido por DAZN y se puede ver a través de su aplicación o a través del sistema de ‘pay per view’ de cualquiera de las compañías de servicio en la Isla, constará de siete combates adicionales que iniciarán desde las 4:50 p.m.

El programa televisivo arranca desde las 7:30 p.m., y se espera que el combate estelar suba alrededor de las 10:15 p.m.