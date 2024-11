Sueños de boxeo perduran en Congo, 50 años después de pelea Ali-Foreman

Este torneo se llevó a cabo esta semana en el Club de Boxeo Nyama para recordar quizá la pelea más grande de la historia. Muhammad Ali llegó a este país centroafricano y venció al entonces invicto George Foreman en el “Rumble in the Jungle” el 30 de octubre de 1974, para volver a coronarse campeón mundial indiscutido de los pesados.

Mientras el Congo conmemoró el 50 aniversario del Rumble el miércoles, los sueños de boxeo siguen vivos no solo en la capital, Kinshasa —donde se celebró la pelea Ali-Foreman— sino también en promociones de nuevos talentos, como la de Nyama en Goma, una ciudad en el corazón de una región que ha atravesado por décadas de conflicto, desplazamiento y crisis.

“Mi objetivo es ser algún día campeona mundial. No dejaré de trabajar hasta conseguirlo”, dijo Muleketsi, que pesa 74 kilogramos (163 libras) y comenzó a boxear a los 16 años bajo la tutela de su tío, un dirigente de boxeo regional.

Ella no había nacido cuando Ali venció a Foreman, pero ha escuchado, como muchos congoleños, las historias del Rumble in the Jungle.