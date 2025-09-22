Xander Zayas inicia nueva etapa de su carrera con Rimas Sports

La agencia Rimas Sports anunció este lunes la incorporación del campeón mundial superwélter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Xander Zayas, a su cartera de atletas de élite mediante un acuerdo enfocado en mercadeo, posicionamiento de marca y alianzas comerciales.

“Unirme a Rimas Sports marca el inicio de una nueva era en mi carrera,” declaró Zayas mediante un comunicado de prensa.

“Estoy entrando a una plataforma global que entiende mi visión, mis valores y mis raíces. No solo quiero ser campeón del mundo; quiero ser un referente internacional, un atleta que trascienda fronteras y eleve el nombre de Puerto Rico y de toda América Latina en el escenario deportivo global. Con Rimas Sports, siento que tengo el respaldo, la estructura y la visión para hacerlo realidad. Esto no es solo una alianza profesional, es una sociedad estratégica con propósito”, agregó el invicto peleador de 23 años.

Rimas Sports es una agencia de manejo deportivo y representación de atletas fundada en 2021 por Bad Bunny (Benito Martínez Ocasio) junto a su socio y manejador Noah Assad.

“La llegada de Xander Zayas a Rimas Sports es un momento histórico para nosotros,” expresó -por su parte- Alejandro Padrón, director de la agencia.

“Xander no solo es uno de los boxeadores más talentosos del planeta en su categoría; es un atleta con una proyección global inmensa, un embajador cultural y un modelo para una nueva generación que ve en el deporte una plataforma para inspirar, influir y transformar”, sostuvo el directivo.

Mientras, Peter Kahn, mánager del campeón, destacó que la relación con la agencia “es una incorporación sólida a nuestro equipo”, al señalar que el boxeador boricua entra en una nueva etapa de su carrera.

“Rimas Sports aprovechará su éxito en el entretenimiento para proporcionarle asociaciones con marcas y apoyo en mercadeo, especialmente en Puerto Rico, donde continuará fortaleciendo su presencia y peleará en un futuro cercano para defender su título mundial”, articuló Kahn.