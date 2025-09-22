Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
22 de septiembre de 2025
82°nubes rotas
DeportesBoxeo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Xander Zayas inicia nueva etapa de su carrera con Rimas Sports

El invicto campeón boricua firmó con la agencia un acuerdo enfocado en mercadeo, posicionamiento de marca y alianzas comerciales

22 de septiembre de 2025 - 3:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Xander Zayas se convirtió en campeón mundial el 26 de julio, cuando derrotó por decisión unánime al mexicano Jorge Luis García. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La agencia Rimas Sports anunció este lunes la incorporación del campeón mundial superwélter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Xander Zayas, a su cartera de atletas de élite mediante un acuerdo enfocado en mercadeo, posicionamiento de marca y alianzas comerciales.

RELACIONADAS

“Unirme a Rimas Sports marca el inicio de una nueva era en mi carrera,” declaró Zayas mediante un comunicado de prensa.

“Estoy entrando a una plataforma global que entiende mi visión, mis valores y mis raíces. No solo quiero ser campeón del mundo; quiero ser un referente internacional, un atleta que trascienda fronteras y eleve el nombre de Puerto Rico y de toda América Latina en el escenario deportivo global. Con Rimas Sports, siento que tengo el respaldo, la estructura y la visión para hacerlo realidad. Esto no es solo una alianza profesional, es una sociedad estratégica con propósito”, agregó el invicto peleador de 23 años.

Rimas Sports es una agencia de manejo deportivo y representación de atletas fundada en 2021 por Bad Bunny (Benito Martínez Ocasio) junto a su socio y manejador Noah Assad.

“La llegada de Xander Zayas a Rimas Sports es un momento histórico para nosotros,” expresó -por su parte- Alejandro Padrón, director de la agencia.

“Xander no solo es uno de los boxeadores más talentosos del planeta en su categoría; es un atleta con una proyección global inmensa, un embajador cultural y un modelo para una nueva generación que ve en el deporte una plataforma para inspirar, influir y transformar”, sostuvo el directivo.

Mientras, Peter Kahn, mánager del campeón, destacó que la relación con la agencia “es una incorporación sólida a nuestro equipo”, al señalar que el boxeador boricua entra en una nueva etapa de su carrera.

“Rimas Sports aprovechará su éxito en el entretenimiento para proporcionarle asociaciones con marcas y apoyo en mercadeo, especialmente en Puerto Rico, donde continuará fortaleciendo su presencia y peleará en un futuro cercano para defender su título mundial”, articuló Kahn.

Zayas (22-0, 13 nocauts) se convirtió en campeón mundial el 26 de julio, cuando derrotó por decisión unánime al mexicano Jorge Luis García para conquistar la faja vacante de las 154 libras de la OMB, en el Teatro del Madison Square Garden de Nueva York. Con esa victoria, unió su nombre a los monarcas actuales de Puerto Rico: Amanda Serrano (pluma), Oscar Collazo (mínimo), René Santiago (minimosca) y Subriel Matías (superligero).

Tags
Xander ZayasBoxeoOrganización Mundial de BoxeoOMB
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 22 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: