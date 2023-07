Por primera vez en esta postemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN), los campeones defensores Vaqueros de Bayamón recibieron un golpe en su casa. Y fue ante la presencia del astro de la NBA, LeBron James.

Hoy, jueves, queda ver si la tropa del dirigente Nelson Colón responderá en la carretera para nivelar la serie final, cuando visiten a los inspirados Gigantes de Carolina en el Coliseo Guillermo Angulo a partir de las 8:00 p.m.

Los Vaqueros cayeron el martes en el duelo inicial de la serie de campeonato en tiempo extra 89-85 en el primer revés del conjunto como local en estos playoffs. James fue un invitado de lujo en el “rancho”.

Ahora, los Vaqueros llegarán al Guillermo Angulo -que no ha albergado un partido de final desde 2008- con una fanaticada hambrienta de ver a su equipo conquistar su primer cetro en la historia del BSN. El “calentón” en la instalación carolinense, según el centro George Conditt IV, se sentirá más de lo habitual.

PUBLICIDAD

“Será el verdadero calentón. Será más ruidoso que nunca. Vamos a tomarlo a nuestro favor y jugar con ello”, declaró el pívot de los Gigantes, quien lució en el triunfo con 15 puntos, 16 rebotes y cinco tapones.

Si algún equipo puede resistir el calor del Guillermo Angulo son los veteranos Vaqueros. Allí ganaron en las dos ocasiones que visitaron a los Gigantes durante la fase regular. No obstante, ahora Carolina luce como un “monstruo” diferente.

“Sabemos que será casa llena. Los fanáticos no juegan. Somos nosotros. Hemos estado en situaciones similares o peores. Eso no nos quita el sueño. Es poder reagruparnos y entender lo que hicimos mal. Darnos la oportunidad de corregir eso. Sacando el juego en Carolina estamos 1-1 y la serie sería de 5-3. Es la mentalidad de nosotros ahora”, reaccionó el técnico de los Vaqueros, Nelson Colón, luego del revés.

Los Vaqueros no cuidaron bien el balón al cometer 13 turnovers. Carolina aprovechó esos errores para sumar 21 puntos.

Bayamón tendrá la urgencia de ganar mientras esperan por la recuperación del base titular Ángel Rodríguez, quien sufrió un esguince de tobillo durante el cuarto juego de las semifinales en San Germán.

Estuvo ausente el martes. Su reemplazo, Javier González, también está resentido de un hombro derecho. Terminó la noche con 16 puntos y cuatro asistencias.

Colón indicó que Rodríguez se sometió a un tratamiento para acelerar la recuperación del tobillo y confía en su aparición en la final. No precisó si jugará hoy.

“Sé que Ángel va a jugar en algún momento. (Pero) Hay que jugar porque ya estamos 0-1. Sentarnos a esperar (por Ángel) la serie nos pasa por encima. Lo necesitamos, claro. Pero no vamos a poner eso como excusa. Tenemos que hacer el trabajo a lo que regresa”, declaró Colón.

PUBLICIDAD

/

El importado de los Gigantes, Mike Scott, fue puro veneno para los Vaqueros en el primer partido, anotando 35 puntos con 21 en la primera mitad.

“Es un superjugador. No es por los 35 puntos, sino por todo lo que ha hecho desde que llegó a las series contra Quebradillas y Guaynabo. Es el eje principal de ese equipo. Hay que seguir trabajando. Unos 35 puntos no los podemos aceptar. No podemos estar cómodos con eso”, apuntó Colón.

Los Vaqueros intentan convertirse en el primer equipo del BSN en ganar cetro consecutivos desde que los Leones ganaron en 2014 y 2015. El denominador común: Colón, dirigente de esa edición de los melenudos.

“El hecho de tener la oportunidad de ganar campeonatos consecutivos, algo que no se hace años, empuja el tanque, es gasolina. Las historias son bonitas fuera de la cancha, pero hay que jugar baloncesto. Son un gran equipo bien dirigido y bien trabajado. Vienen con hambre”, indicó Colón.

Sin perder en Carolina en los playoffs

Para los Gigantes, la victoria en “el rancho” será validada si logran defender con éxito el Guillermo Angulo, dijo su entrenador. Como local, Carolina tiene 6-0 en esta postemporada.

“Teníamos cuatro turnos para robarnos uno. Hicimos un gran trabajo hoy (el martes) y, si nosotros no defendemos nuestra casa botamos todo lo que hicimos. La importancia no es que solo ganamos, es el próximo partido. Si defendemos la casa hicimos el trabajo. Si no, botamos el tiempo aquí (en Bayamón)”, precisó Carlos González, piloto de los Gigantes.