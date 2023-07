Guanajuato, México– La primera vez que Arella Guirantes escuchó sobre la posibilidad de jugar para Puerto Rico internacionalmente, fue cuando estaba en escuela superior en IMG Academy, Florida, en 2016.

Ya en ese entonces, Guirantes era catalogada como un fenómeno del baloncesto femenino en la nación.

“Un entrenador de allí, pero del equipo masculino, habló con Jerry Barista (dirigente de Puerto Rico)”, explicó la estelar jugadora de 25 años.

“Finalmente, decidí unirme (al equipo) cuando era prepa en la universidad (Texas Tech). Pero me enfermé y no pude jugar en un torneo… Pero siempre quería volver y ser un ‘asset’ para Puerto Rico. Adoré y disfruté el orgullo que me demostraron desde el principio para que perteneciera al equipo. Me recibieron con los brazos abiertos. Jerry siempre ha tenido mucha confianza en mí y eso es grandioso sentirlo como una jugadora”, destacó.

Guirantes abundó en sus raíces puertorriqueñas.

“Mi abuelo es de San Juan, pero vive en Florida. Mi papá es puertorriqueño, pero de Nueva York. Tengo familia, también, en República Dominicana”, reveló entre risas.

Guirantes, quien no ha gozado de la confianza de sus entrenadores en la WNBA con las Sparks de Los Ángeles y Storm de Seattle, respectivamente, volvió a demostrar en la AmeriCup 2023 el nivel de jugadora que es, siempre y cuando le dan tiempo de juego.

Al finalizar el torneo, Guirantes fue la segunda mejor anotadora del evento con 20.4 puntos, 6.7 rebotes y 3.6 asistencias por juego. Su espectacular actuación, la colocó como parte del “Quinteto Ideal” de la AmeriCup.

En su último torneo con la Selección, que fue nada menos que la Copa del Mundo, la escolta lideró las anotaciones con 18.2 tantos.

Guirantes aseguró que vestir la camiseta de Puerto Rico es un sentimiento diferente al resto.

“Siempre es especial cuando la causa en el pecho es más grande que cualquier otra cosa”, indicó.

“Y lo llevo con mucho orgullo. Desde el primer día que pisé el tabloncillo, estas mujeres me hicieron sentir en casa. El liderazgo de Pamela Rosado y Tayra Meléndez… Las admiro. Ellas plantaron las semillas y nosotras estamos heredando esos frutos. Tanto así, que somos de los 10 mejores equipos del mundo. Es una bendición”, sentenció.

Guirantes podrá ser de perfil bajo, callada, pero cuando habla, todos escuchan.

“Es la niña. Pero mírala, es toda una ‘rockstar’”, describió el gerente de operaciones, Jaime Parés, durante uno de los entrenamientos.

Opina Carlos Morales

Para la década del ochenta, el veterano y legendario entrenador, hoy en día asistente de Puerto Rico, Carlos Morales, dirigió a las Mets de Guaynabo, en ese momento, un equipo repleto de jugadoras de la Selección Nacional.

“Para mí, es la jugadora más talentosa (que yo he visto) o podido dirigir”, confesó Morales.

“Haciendo un poco de historia, yo dirigí a las Mets, llenas de jugadoras de la Selección en la época. Entre ellas, (María Del Carmen) Cuca Cordovez y Carmen Meléndez, pero nada de qué hablar. Arella está por encima de todas las que he visto”, apuntó Morales.