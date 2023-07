San Germán.- No hay espacio para celebraciones en las filas de los Vaqueros de Bayamón. No cuando el trabajo no está terminado.

Los campeones viajan hoy, domingo, de regreso a San Germán con la oportunidad de completar una barrida de cuatro juego en las semifinales del Baloncesto Superior Nacional (BSN) frente a los Atléticos en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez.

Una victoria más devuelve al quinteto vaqueros a su segunda serie de campeonato consecutiva, cuarta en los últimos dos años.

Son datos que el dirigente Nelson Colón prefiere guardar antes de que se hagan realidad contra una aguerrida escuadra atlética.

“Lo importante es acabar. Eso no está en la mente de nosotros ahora”, dijo Colón tras la victoria 77-71 sobre San Germán el pasado viernes en el Coliseo Rubén Rodríguez para tomar ventaja de 3-0.

“Después que terminamos en San Germán, si Dios quiere y pone su mano para ejecutar y ganar ese partido, ahí ese sentimiento nos va a invadir. Lo que está ahora es lo que estamos haciendo y por lo que estamos jugando”, agregó.

Los Vaqueros se han llevado los tres partidos de la serie, una revancha de la final de 2022, con resultados de no más de seis puntos de ventaja. En la Ciudad de las Lomas el pasado miércoles, ganaron por el mínimo 88-84.

La defensa de Bayamón ha sido clave, dejando al conjunto de Eddie Casiano en 71 puntos en dos ocasiones.

“Siempre he dicho que Bayamón tenemos una característica en los pasados cuatro años. Mientras la series avanzan, nosotros avanzamos. Mejoramos muchos en las lecturas. Comenzamos a hacer cosas por naturaleza. Todo el mundo está en la misma página y energía. Creo que ha sido la clave. Es el éxito que hemos tenido”, indicó Colón.

“No sé si la gente lo entiende. Nosotros no somos un equipo ofensivo. Somos un equipo defensivo que jugamos bien la ofensiva. Pero nuestro foco es ser el mejor equipo defensivo siempre. Estamos orgulloso de eso y es algo que nos mueve”, recalcó.

La última vez que un equipo se repuso de una desventaja de 0-3 en una serie de postemporada fueron los propios Vaqueros en 2002 sobre los Capitanes de Arecibo, resaltó el estadístico Luis Modestti.

Marvin Jones va poco a poco

Los Vaqueros han podido ser dominante pese a perder a su refuerzo titular Jacob Wiley en el primer juego por una lesión en la pantorrilla que lo sacó de los playoffs.

Fue sustituido por el centro Marvin Jones. En su primer aparición el miércoles, no tuvo puntos en seis minutos. El viernes, se estrenó en el “rancho vaquero” con nueve puntos y cuatro rebotes en 15 minutos.

“Hay que tenerle paciencia. Hay que ayudarlo para que nos pueda ayudar. Nosotros no podemos sustituir a Jacob Wiley. Es imposible en este momento. Necesitamos que este muchacho (Jones) nos ayude. Está como cinco segundos atrás de nosotros todavía. A cualquier jugador se le hubiera hecho igual o más difícil. Dos prácticas y dos vídeos. Traerlo y que acepte el reto, dispuesto a ayudar. Hoy (el viernes), lo vimos mucho mejor”, apuntó Colón.