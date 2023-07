Los Mets de Guaynabo intentarán esta noche evitar un séptimo juego decisivo en la serie semifinal B del Baloncesto Superior Nacional (BSN) y ponchar su boleto a la final cuando visiten a los Gigantes de Carolina para el sexto juego de la serie en el coliseo Guillermo Angulo.

Los metropolitanos tomaron comando de la serie, 3-2, el miércoles con una victoria 92-77 impulsados por un triple-doble del base titular Gary Browne.

El partido iniciará a las 8:00 p.m.

Carolina, que marcha invicto en su cancha local en lo que va de la postemporada, tratará de extender la serie a un séptimo y decisivo choque. Incluso, el quinteto carolionense no ha perdido como local desde el 30 de mayo, cuando cayeron ante los Vaqueros de Bayamón, finalista del torneo, tras eliminar el pasado martes a los Atléticos de San Germán.

En las derrotas del segundo y cuarto juego en el Guillermo Angulo, Guaynabo tuvo ventajas de doble dígito. Sin embargo, no pudo enfriar el “calentón” al perder las segundas mitades 56-47 y 45-36, respectivamente.

“Tenemos que cerrar juegos allá”, dijo Omar González, dirigente de los Mets, luego del triunfo en el coliseo Mario “Quijote” Morales.

“No desesperarnos, no tirar tiros malos. Hemos estado arriba ocho, diez puntos, pero el juego no se ha acabado. Es tratar de llevar el juego como hicimos hoy (el miércoles), posesión por posesión. Correr cuando podamos correr. Cuando no podemos correr y tirar tiros tempranos, ser lo suficientemente inteligentes para mover la bola”, agregó González.

Los Mets buscan avanzar por segunda vez a la final en los últimos tres años luego de que la franquicia retornara como un equipo de expansión en 2020.

Browne ha sido clave para el éxito de los Mets esta temporada tras su llegada vía cambio desde los Piratas de Quebradillas. El miércoles, finalizó con 13 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias.

Si el Jugador Más Valioso de la liga en 2017 juega de esa forma, González confía en que Guaynabo podrá ponchar su boleto a la serie de campeonato en la carretera.

“En parte es culpa mía porque le recuerdo que como él es el armador, como corre el equipo corres tú. Sé más consciente y mueve la bola. Los tiros van a llegar. No necesito un mejor anotador en él. Parece que se cohibió un poco en la ofensiva, por lo cual le tuve que decir que tiene que atacar más y sea parte del equipo”, indicó González.

Además de su gestión en la defensa, los Gigantes necesitan que otras figuras del elenco apoyen ofensivamente, pues en el desafío del miércoles el base Tremont Waters y el refuerzo Mike Scott fueron los únicos anotadores en doble cifra con 21 cada uno.

De igual forma, el también importado Ronald March ha sido inconsistente en su aportación saliendo del banco. Tras lucir en la victoria del cuarto juego con 15 puntos y tres bloqueos, solo tuvo ocho puntos y cuatro de los 17 errores de los Gigantes en el revés del quinto compromiso.

Si Carolina obliga un séptimo encuentro, el mismo será el domingo en Guaynabo.

“Ojalá podamos continuar haciendo lo que hemos hecho en casa y llegar hasta el domingo”, declaró Waters.