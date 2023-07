Nelson Colón se encuentra en la cima de la montaña de dirigentes del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en el nuevo milenio.

A sus 40 años, el estratega de los Vaqueros de Bayamón se dirige a su sexta final de la liga desde que debutó como entrenador en 2011 con los Atléticos de San Germán. En su resumé, tiene cuatro campeonatos. Los primeros fueron de forma consecutiva con los Leones de Ponce en 2014 y 2015. Con Bayamón, se coronó en 2020 y en 2022.

Desde 2000, solo el legendario Julio Toro lo supera con cuatro títulos (2000, 2001, 2003 y 2009). Colón es seguido por David Rosario (2008, 2010, y 2011) y Rafael “Pachy” Cruz (2016, 2018 y 2021), ambos con tres; y Carlos González y el fallecido Carlos Mario Rivera con dos cada uno (2017 y 2019, y 2002 y 2005, respectivamente).

Colón intentará repetir un cetro por quinta vez en su carrera y su segundo ‘back to back’. De ganar un quinto, se coloca en una lista exclusiva junto a Toro como los únicos técnicos con cinco campeonatos o más. Toro conquistó 12 títulos en la liga.

Tras eliminar a los Atléticos en las semifinales el martes, Colón- tres veces Dirigente del Año- pasó revista sobre una trayectoria que muchos no imaginaron cuando se estrenó con la pizarra.

“Es bien especial porque, en algún momento, nadie me daba para estar aquí. Nadie me daba para ganar un campeonato. Nadie me daba para pasar cinco juegos en San Germán”, apuntó el ponceño.

“(Decían) ‘Ese es un loquito con 29 años’. Yo mismo me puse como meta no solo llegar, sino mantenerme y ser exitoso. Esa idea se la vendimos a los grupos y las han aceptado. Yo no meto 85 puntos, no atrapo 40 rebotes ni sacrifico mi cuerpo todas las noches. Mi trabajo es guiar al grupo, liderarlo. Cuando lo aceptan, ha habido resultados. Estoy bien orgulloso de eso, de poder celebrarlo con mi hijo y mi familia”, agregó.

Nelson Colón, actual técnico de los Vaqueros, dirigió a los Leones de Ponce a sus últimos títulos en 2014 y 2015. (JOSE L. CRUZ CANDELARIA)

El éxito de Colón en las pasadas temporadas del BSN se tradujo a ganarse el puesto de dirigente de la Selección Nacional a finales de 2021. Dirigió el grupo a la clasificación de la Copa Mundial de FIBA 2023 este agosto en Filipinas tras una larga fase clasificatoria de ventanas.

Agradece a Rivera y Rodríguez

En medio de su corrida exitosa, Colón ha tenido a grandes jugadores en las zapatillas del recién retirado armador Carlos Rivera con los Leones de Ponce, y ahora con el base titular de los Vaqueros Ángel Rodríguez.

Colón dedicó unas palabras de agradecimiento a la dupla, responsable de colocarlo en el tope que se encuentra en estos momentos.

“Creo que el baloncesto, más que victorias, derrotas y campeonatos, te brinda la oportunidad de ser familia fuera de la cancha cuando los jugadores lo aceptan. Siempre dije que el jugador más importante mientras estuve en Ponce fue Carlos Rivera. Fue el líder, que nos guió. Fuera de la cancha, vio nacer mis hijos y yo el de él. Es padrino de mi hijo pequeño. Nuestra relación es especial. Será un gran coach. Va por buen camino”, describió Colón.

“Sobre Angelito, cuando uno conoce al ser humano y no al baloncelista, uno se sorprende de cómo vive día a día, de cómo quiere ser un ejemplo y deja un legado. Tener jugadores así siempre te van a ayudar a ti, a tu equipo, porque son líderes y ganadores”, añadió sobre Rodríguez.

De cara a la final, Rodríguez está lastimado y su recuperación es de día a día debido a un esguince leve en su tobillo sufrido en el cuarto juego contra los Atléticos.

Bayamón está a cuatro victorias de su decimoséptimo campeonato en su historia, máximo ganador en el BSN.