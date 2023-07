Cuando a George Conditt se le acercó recientemente un fanático de los Gigantes de Carolina para pedirle una foto y tener una amena conversación, el pívot de 22 años lo tomó como si fuese una “interacción normal más”.

Pero mediante avanzó el día, las palabras de ese aficionado siguieron resonando en su cabeza.

“Ustedes no están entendiendo bien lo que está pasando en Carolina”, me dijo.

“Me comentó que tenía hijos. Que nosotros los estábamos haciendo feliz. Que estábamos cambiando la cultura y el ambiente en su hogar. Que todo el pueblo estaba unido por nosotros… Cuando me dijo eso, me hizo pensar. Es algo grande de escuchar. Me hizo sentir tan bien. Esto no se trata de nosotros, sino de toda una comunidad”, expresó Conditt, justo después de ganar el decisivo encuentro ante los Mets de Guaynabo, que le dio el pase a la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

A su lado, observaba y asentía el armador Tremont Waters.

“Nosotros amamos el juego. Llevo jugando desde que tengo cinco años. Estoy contento de que estemos trayendo alegrías a Carolina. No nacimos aquí, pero hemos asumido la responsabilidad. Es nuestro momento. Sabemos que podemos ganar”, destacó Waters, quien lideró las anotaciones de la serie semifinal ante Guaynabo, con 21.1 puntos y 7.9 asistencias.

Conditt, por su lado, encabezó el renglón de rebotes y tapones con 8.3 y 2.1, respectivamente.

“Amo jugar con Tremont”, explicó Conditt.

“Es un armador que entiende el momento. En estos playoffs, ha habido muchas situaciones de tensión. La persona que siempre está más calmada y cómoda, es Tremont”, indicó.

Waters sonrió. “Gracias, George”.

Ambos jugadores atribuyeron su mejoría en cancha a sus experiencias internacionales. Conditt jugó en Grecia, mientras que Waters hizo lo propio en Francia.

“Nos ayudó. Son diferentes estilos. Ese baloncesto de FIBA, por ejemplo, es más organizado y difícil de atacar la pintura. Te hace pensar en cómo aprovechar los pocos espacios”, señaló Waters.

Conditt observó fijamente a Waters y suelta: “Este es mi hermano”.

Tremont Waters, armador de los Gigantes de Carolina. (MIGUEL J. RODRÍGUEZ CARRILLO)

“Podemos pelear y argumentar, pero al final del día será mi hermano siempre. Tenemos esta relación de hermano. Él es el mayor, pero sigue siendo mi hermano menor. ¿Me entienden? Me ayuda en todo. Al final del día somos grandes amigos. Nos apoyamos mutuamente”, apuntó Conditt.

Ambos jugadores y los Gigantes se alistan para visitar hoy, martes, a los campeones Vaqueros de Bayamón, en el inicio de la final del BSN.